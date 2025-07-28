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    大雨狂炸！嘉義縣7小時累計300毫米多處鄉鎮市淹水

    朴子市出現淹水情形。（民眾提供）

    朴子市出現淹水情形。（民眾提供）

    2025/07/28 07:25

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕颱風「竹節草」領導的大型低壓帶往東海移動，帶動西南風增強，同時外圍風場與西南風在交會，激發強烈雷雨帶，嘉義縣今天凌晨起大雨狂炸，多個鄉鎮市僅7小時就累積超過300毫米雨量，造成多處淹水，民眾狂喊「拜託不要再下了！」。

    根據中央氣象署統計，到今天早上6點50分，太保市累積雨量310.5毫米，六腳鄉300毫米，朴子市281.5毫米，新港鄉280毫米，致災性的降雨造成多處鄉鎮市淹水，有民眾發現半夜家中客廳淹水，在網路社群上貼文「X！睡到一半我家淹水是怎樣」。

    由於丹娜絲颱風在7月6日來襲，帶來的狂風造成嘉義縣沿海許多民宅屋頂被吹飛，最近好不容易蓋上塑膠布，但誇張的豪雨塑膠布仍擋不住雨勢，許多民眾擔心災民要如何撐過這兩天豪雨。

    嘉義縣政府清晨也發布訊息，一級淹水示警區域為太保市、朴子市、大林鎮、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉，台82線、嘉175線交流道積淹水，已預警性封閉台82線忠和交流道東西向、嘉175線南北向道路，請用路人留意。

    民眾住家客廳淹水。（民眾提供）

    民眾住家客廳淹水。（民眾提供）

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