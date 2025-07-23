國3南投服務區測速照相遭批搶錢 警：1族群在區內急加速

國道3號南投服務區本月份設警52標誌，也就是區內開始有測速取締，限速40公里。（民眾提供）

2025/07/23 21:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號南投服務區設測速照相儀了！有民眾網路貼文質疑警方「搶錢搶到休息站」，國道七隊解釋，主要是假日車聚的車輛在服務區內急加速，造成交通事故及妨害附近民眾安寧，為了交通安全，因此7月起增設2處警52標誌，並在區內直行道路設移動式測速照相儀，限速40公里，服務區和匝道都是該速限。

民眾在網路貼文指出，國道警察在國道3號南投服務區設超速照相，搶錢搶到服務區，且服務區內道路寬敞又安全卻限速40公里，根本不合理；有網友則提醒服務區入口處變電箱旁有三腳架拍照設備，要小心減速。

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國道七隊指出，南投服務區假日常有車聚情形，眾多車輛集結常急加速，影響其他用路（行）人安全，也妨害附近民眾安寧，居民經常向警方反映。該大隊本月起除了例假日除例行編排路檢勤務外，並在進入服務區主要車道分流處及中寮便道匯流處，增設警52標誌（即有測速照相的標誌），在服務區內執行移動式測速照相勤務，以遏止交通事故及違規情形發生。服務區

警方表示，服務區內和匝道速限都是40公里，而警方移動式測速三腳架，距離警52標誌約300公尺，且以直線的道路為主，而車輛於服務區內超速，將依道路交通管理處罰條例第40條規定，處以新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

國道3號南投服務區去年8月車聚的車潮塞爆服務區。（資料照，圖擷自交通1968網站）

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