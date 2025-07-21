寶山多項開發帶來破壞民怨炸鍋 鄉長籲竹縣府主導聯合修復

寶山鄉大雅路二段道路損毀。（寶山鄉公所提供）

2025/07/21 15:05

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著台積電寶山2奈米廠進駐，多項大型開發案在新竹縣寶山鄉如火如荼進行中，鄉內主要幹道常因工程車輛密集重壓而損壞，民怨四起，鄉長邱振瑋今天正式籲請新竹縣政府作為主管機關，應出面主導召集所有開發企業，建立聯合修復與長效防護機制。

邱振瑋表示，針對山湖村的社區建案所引發的交通與環境亂象，公所團隊邀集相關單位現勘討論，但此案僅是冰山一角，多項大型建設工程和土石資源場，造成基礎設施壓力已達臨界點，民怨不容忽視，應展現政府鐵腕執法的決心。

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邱振瑋指出，鄉內重要道路包括寶山交流道周邊道路、三峰路、寶山路、雙園路、雙新路、新林路、寶新路及新湖路、山湖路、水仙路、新珊路等，都因開發案及土石方車輛的重壓，出現大規模損壞。公所的立場「損壞者負責修復養護」，這些因大型開發而獲取利益的企業，理應承擔其開發行為所造成的外部成本，將道路修復的責任轉嫁給全體納稅人是極不公平的。

邱振瑋強調，寶山鄉樂見繁榮發展，但絕不接受以犧牲公共設施與鄉民安全為代價的開發模式。為此，公所正式向竹縣府提出兩大訴求：首先是全權主導，召開會議：新竹縣政府為縣道、鄉道的主管機關，責無旁貸。應立即召集寶山鄉公所、所有在鄉內進行大型開發的企業及營造單位，召開「寶山鄉道路維護與管理協調會議」。

其次是建立機制，防範未然，會議不僅要解決當前已損壞道路的修復分攤問題，更重要的是必須建立一套長效的管理與防範機制。例如要求開發單位在施工前需繳納「道路維護保證金」、建立聯合養護基金、或是認養特定路段等，從源頭上預防和管理，而非事後補救。

寶山鄉公所願意全力配合縣府，也希望所有進駐寶山的企業能善盡社會責任，共同維護地方的基礎建設，以創造鄉親、政府與企業三贏的局面。

多項大型開發案在新竹縣寶山鄉如火如荼進行中，鄉內主要幹道因工程車輛密集重壓而損壞，民怨四起！（寶山鄉公所提供）

寶山鄉內主要幹道常因工程車輛密集重壓而損壞，民怨四起，鄉長邱振瑋籲請新竹縣政府出面主導召集開發企業，建立聯合修復與長效防護機制。（記者廖雪茹攝）

寶山鄉內主要幹道常因工程車輛密集重壓而損壞，民怨四起，鄉長邱振瑋籲請新竹縣政府出面主導召集開發企業，建立聯合修復與長效防護機制。（記者廖雪茹攝）

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