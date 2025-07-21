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    首屆台灣捷克高教論壇登場 逾60所大學參與

    台捷首屆高等教育論壇登場，深化雙邊學術合作。（教育部提供）

    台捷首屆高等教育論壇登場，深化雙邊學術合作。（教育部提供）

    2025/07/21 12:28

    〔記者林曉雲／台北報導〕首屆「台灣—捷克高等教育論壇」今（21）日在我國舉行，來自捷克17所大學及我國超過50所大學校院校長、副校長及國際事務主管參與，逾60所台捷大學齊聚，深化彼此在高等教育領域的合作與交流，並拓展雙邊學術夥伴關係。

    教育部國際司司長李毓娟表示，兩國首次合作舉辦高等教育論壇，為台捷高等教育合作的重要里程碑；也為兩國深化教育交流建立制度化的管道。

    我國與捷克互動密切，至今年（2025）捷克與我國大專院校簽訂有效之學術交流協議共計255件，最早的協議可追溯自1991年，目前在台灣約有240名捷克學生，我國學生則有343名留學捷克；另我國台灣大學學術聯盟12所大學與捷克大學聯盟14所大學亦於去年簽署合作備忘錄。

    教育部委託財團法人高等教育國際合作基金會辦理論壇，包含捷克國際教育與研究機構執行長烏爾（Michal Uhl）、布爾諾門德爾大學校長馬列斯（Jan Mareš）、帕拉茨基大學校長柯哈依達（Michael Kohajda）等7所大學校長及來自17校的國際事務主管共36人，捷克駐台代表史坦格出席與會。

    首屆論壇主題豐富多元，包含探討國際產學合作對培育全球人才的重要性、回顧台捷多年合作成果、介紹台捷高教現況與政策，並提出未來合作機會，促進雙邊教育與創新發展。另規劃一對一交流時間，讓我國和捷克與會學校有機會和潛在合作對象逐一對談，商討合作可能性。

    教育部國際司司長李毓娟表示，台灣與捷克已簽署255件學術協議，台捷論壇為彼此教育交流再創新里程碑。（教育部提供）

    教育部國際司司長李毓娟表示，台灣與捷克已簽署255件學術協議，台捷論壇為彼此教育交流再創新里程碑。（教育部提供）

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