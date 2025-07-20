台南30隊脫穎而出 挺進日本國際機器人大賽

南市舉辦日本國際機器人大賽選拔賽，共吸引176隊參賽，競爭激烈。（南市教育局提供）

2025/07/20 19:45

〔記者蔡文居／台南報導〕日本RoboRAVE國際機器人大賽將於今年11月登場，南市教育局今20日於中山國中辦理選拔賽，共吸引176隊、497名學生報名參賽，競爭激烈，最後選出30隊代表台南前往日本參賽。

南市教育局表示，這次選拔賽事分為國小、國中與高中3組，並設有迷宮（a-MAZE-ing）、爬坡（AlpineBot）、循跡（Line Following）及創意（Entrepreneurial）等類挑戰，參賽隊伍共176隊，比去年多了10隊，展現南市學子對機器人學習的熱情。

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教育局長鄭新輝表示，RoboRAVE機器人競賽為源自美國的國際性競賽，強調程式設計、團隊合作與創新應用，學生需自組團隊完成多項挑戰，不僅提升邏輯思維與問題解決能力，更能培養團隊合作與溝通協調等素養。台南市代表隊近年參與本項賽事表現優異，去年更勇奪近三分之二的總獎牌數，表現亮眼。期待今年代表隊能延續榮耀，在國際舞台上再次為台南爭光。

石門國小於國小組迷宮類賽事中脫穎而出，去年曾代表南市出征國際賽並勇奪亞軍，今年更希望全力以赴、勇奪冠軍，為學校再添榮耀。

教育局表示，今天各組競爭激烈，最終選出：一、迷宮：國小組5隊、國中組4隊；二、爬坡：國小組3隊、國中組3隊、高中組2隊；三、循跡：國小組3隊、國中組3隊、高中組3隊；四、創意：國小組1隊、國中組2隊、高中組1隊。詳情公布於教育局資訊網。

日本RoboRAVE國際機器人大賽台南選拔賽，在台南中山國中登場，選出30隊代表台南前往日本參賽。（南市教育局提供）

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