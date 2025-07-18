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    竇智孔邀認養 壽山動物園推老虎棲架計畫

    壽山動物園指出，棲架具備立體、多樣化結構與遮蔽空間，以激發老虎探索與活動行為。圖為孟加拉虎「阿生」及「二妞」在棲架休憩。（壽山動物園提供）

    壽山動物園指出，棲架具備立體、多樣化結構與遮蔽空間，以激發老虎探索與活動行為。圖為孟加拉虎「阿生」及「二妞」在棲架休憩。（壽山動物園提供）

    2025/07/18 18:44

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕壽山動物園將動物認養金挹注進行「老虎棲架計畫」，新搭建2層棲架提供遮陽及避雨，今天（18日）請來藝人竇智孔擔任動物認養大使，獲得多家企業響應。

    壽山動物園指出，園內有2隻孟加拉虎「阿生」及「二妞」，做為大型掠食性物種，棲地應具備立體、多樣化結構與遮蔽空間，以激發孟加拉虎的探索與活動行為，因此將動物認養金挹注於「老虎棲架計畫」，除保留適當植被提供「阿生」及「二妞」探索與躲藏外，另搭建2層棲架提供遮陽及避雨，目前牠們已在新設棲架上活動。

    壽山動物園今天下午邀請竇智孔擔任動物認養推廣大使，號召民眾與企業加入動物認養行列，獲得FEDERAL LOCK台灣安得烈鎖具、新生活乳品、關北紅豆餅、高關紅豆餅及泰翔汽車音響科技等多家企業響應，共同投入資金推動「老虎棲架計畫」。

    竇智孔說，2個兒子在參觀動物園後，主動提出要用零用錢認養動物，期盼有更多朋友加入動物認養行列。

    高市觀光局長高閔琳表示，個人及企業動物認養經費，將用於幫動物加菜、製作環境豐富化玩具及升級醫療設備；她特別感謝長年關注動保議題的聯邦銀行及中宇環保，每年持續支持動物認養計畫，與園方攜手保育環頸雉及非洲象。

    個人認養與企業認養都可線上進行，個人最低500元起，可選擇1年內無限次免費入園或開立抵稅憑證，認養金額滿3000元還贈黃色小鴨帆布包；企業認養則是5萬元起，享園內場地合作及品牌露出。

    竇智孔擔任動物認養大使，線上認養金額滿3000元還贈黃色小鴨帆布包。（記者葛祐豪翻攝）

    竇智孔擔任動物認養大使，線上認養金額滿3000元還贈黃色小鴨帆布包。（記者葛祐豪翻攝）

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