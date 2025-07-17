傍晚光影交織 通霄沙雕作品展現浪漫新風貌

欣賞通霄沙雕怕熱，傍晚可欣賞黃昏光雕版沙雕。（張麥斯提供）

2025/07/17 11:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗通霄沙雕藝術節已經於12日開幕，吸引不少遊客前往欣賞由烏克蘭、印度、加拿大、日本、馬來西亞、蒙古與台灣藝術家打造的22座沙雕作品。不過，因近期天氣炎熱，加上通霄沙雕藝術節場地位於通霄海水浴場，在地攝影工作者張麥斯建議可趁傍晚時分前往，欣賞「黃昏光雕版沙雕」，他也大方分享作品，更顯浪漫氛圍。

通霄沙雕藝術節今年開放時間為上午9點至晚間9點，免費入場，去年首度舉辦吸引約32萬人次前往，讓原本榮景不再的通霄海水浴場充滿夏日人潮，打出知名度，苗縣府今年持續舉辦，近日已經吸引大批遊客前往欣賞沙雕。

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在地攝影師張麥斯前往拍攝傍晚時分沙雕作品旁投射燈點亮時的畫面，發現受光照射的沙雕作品宛如光雕，加上位於海邊，充滿愜意、浪漫氣氛，他也從高處並利用空拍機拍攝展區，呈現沙雕在海邊發亮畫面。

欣賞通霄沙雕怕熱，傍晚可欣賞黃昏光雕版沙雕。（張麥斯提供）

欣賞通霄沙雕怕熱，傍晚可欣賞黃昏光雕版沙雕。（張麥斯提供）

欣賞通霄沙雕怕熱，傍晚可欣賞黃昏光雕版沙雕。（張麥斯提供）

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