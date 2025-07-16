「薇帕」颱風即將生成！週末最離台最近 氣象署：不排除發海警

最新資料顯示颱風以通過呂宋島及其北端近海的機率較高，但亦有部分資料有更偏北通過巴士海峽、距台灣南方近海更接近可能。（圖擷自中央氣象署）

2025/07/16 16:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方海面的熱帶低壓「TD09」持續發展，最快明（17日）增強為今年第6號颱風「薇帕」（Wipha，泰國提供，女子名），氣象署預估週五（18日）晚至週日（20日）上午離台最近，亦不排除發布海上颱風警報。

根據中央氣象署觀測顯示，熱帶低壓「TD09」今下午2點的中心位置在北緯14.1度，東經131.0度，即在鵝鑾鼻東南方1370公里之海面上，以每小時17轉20公里速度，向西北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢。

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氣象署指出，「TD09」向西北移行的過程，各模式對於其預測路徑偏北或偏南的程度仍有分歧，最新資料顯示以通過呂宋島及其北端近海的機率較高，但亦有部分資料顯示 「TD09」有更偏北通過巴士海峽、距台灣南方近海更接近可能，一旦增強為颱風且路徑有更偏北之情形，亦不排除發布海上颱風警報。

週五起隨著熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，迎風面東半部地區及恆春半島降雨較顯著，其中週五東半部地區有局部大雨，六、日東半部地區及恆春半島有大雨或局部豪雨發生的機率。

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