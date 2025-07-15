台灣太空發展新基地 首屆台灣盃火箭競賽屏東旭海登場

由屏東縣政府與國家太空中心攜手主辦的「2025台灣盃火箭競賽決賽」將於7月25日至27日在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，屏縣府今誓師。（記者羅欣貞攝）

2025/07/15 14:00

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏東縣政府與國家太空中心攜手主辦的「2025台灣盃火箭競賽決賽」將於本月（7月）25至27日在屏東縣牡丹鄉旭海村登場，晉級決賽隊伍有大專5組、中學10組，共205名選手一決高下。

屏東縣府今（15）日舉行誓師大會，屏東地主隊由屏科實驗高中校長陳志偉帶領10餘位參賽學生出席，在屏東縣長周春米與太空中心鄭琮生及陳文信總監帶領下，共同以「太空青年應援手燈」為學子們加油，宣示敢衝敢飛、勇闖太空的決心。

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屏東縣長周春米指出，屏東有遼闊腹地、氣候穩定與臨海地形優勢，為台灣發展太空科技提供理想條件。縣府積極與中央合作推動國家級發射場域設置，已選定落腳本縣滿州鄉九棚村，並以火箭競賽及觀星活動作為科技教育與太空意識向下扎根重要平台。

國家太空中心教育辦公室總監鄭琮生表示，競賽結合設計、製造、模擬與試飛等技術流程，參賽隊伍須完成全自製火箭的發射任務，考驗跨領域整合與團隊協作能力；有638人報名、初審入圍302人，晉級決賽有大專5組、中學10組，共205人。

周春米表示，火箭製作是充滿趣味與挑戰的任務，學生需參與物理、化學與數學在實務中的應用，更要熱情投入不斷嘗試與修正，勇於接受挑戰；縣府也配合活動於7月27日至28日推出「半島青年創生論壇」，結合火箭競賽活動，帶領百位青年走讀，親觀火箭發射。7月26日於縣立體育館也有直播派對。

首屆台灣盃火箭競賽的決賽將於牡丹鄉旭海村登場，屏東地主隊為屏科實中。（記者羅欣貞攝）

配合台灣盃火箭競賽，屏縣府於7月27日至28日推出2天1夜「半島青年創生論壇」。（記者羅欣貞攝）

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