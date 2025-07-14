落漆！花蓮知卡宣親水公園才開幕就斑駁 縣府急重漆

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾在網路社群發文園區幼兒專用的水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀（記者王錦義攝）

2025/07/14 12:12

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾在網路社群發文園區幼兒專用的水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀外，還擔心幼兒會誤食。縣府接獲反應後發現是保護層脫落，緊急關閉水池，並請廠商抽水並重漆，預計16日重新開放。

花蓮暑期熱門親子戲水地點知卡宣綠森林親水公園開園不到2天，有民眾在網路貼文指出園區幼幼池底漆面剝落明顯，提醒其他鄉親注意，不少人看到後引發共鳴留言回應「剝落真的很嚴重」、「小朋友撿起來看，還好家長有注意」，也有人質疑「是不是開放前根本沒有仔細清洗檢查」、「感覺有點敷衍」，更有人雙關說「是真的落漆」。

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縣府農業處長陳淑雯回應，知卡宣在開放前，縣府都會展開園區的改善工程，每個戲水池底部都會塗上有多達11層漆面塗料，提升安全也增加防水性。雖然上周已完成漆面工作，但可能是丹娜絲颱風帶來降雨，水氣進入保護漆裡導致膨脹且容易剝落，甚至有逐漸擴大的情形。

陳淑雯說，感謝民眾反映幼幼池最上層的保護漆剝落，經派員到場檢視確認後會盡快處理，已先緊急關閉整修，要求廠商抽水重新漆上保護漆並等待乾燥，預計16日重新開放，其他戲水池仍維持開放；另外，每周二固定休園，詳情可至農業處粉絲專頁查看。知卡宣每年夏天開放戲水池，縣民入園完全免費，今年開園從7月12日到8月24日，吸引許多人前往玩水消暑。

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾在網路社群發文園區幼兒專用的水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀（記者王錦義攝）

花蓮知卡宣綠森林親水公園12日正式開放，不少家長帶著孩子前往玩水，但有民眾在網路社群發文園區幼兒專用的水池才剛啟用，底部保護漆出現大面積剝落「掉漆」，除黑色一塊一塊不美觀（記者王錦義攝）

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