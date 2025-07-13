總獎金300萬！台東鹿野聖安宮「擲筊挑戰賽」單筆獎金最高100萬元

台東縣鹿野鄉永安村聖安宮辦擲筊挑戰賽。（記者黃明堂翻攝）

2025/07/13 11:53

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣鹿野鄉永安村「聖安宮」為了讓更多人走進永安村、親身體驗台灣媽祖傳統信仰文化，昨天起舉辦 「擲筊挑戰賽」，邀請全台信眾及遊客參與這場兼具祈福、文化與公益意涵的活動。比賽設有每日挑戰機會，最高單筆獎金可達100萬元，總獎金高達300萬元，開賽兩天已吸引不少民眾博筊拚運氣。

這次活動由聖安宮主任委員李樹根與多位返鄉企業家共同發起，李樹根是出身永安村的企業家，曾在中年事業受挫時返鄉，在聖安宮向媽祖誠心祈願，最終重拾信心與方向，事業不僅東山再起，更成功拓展至海外。他將這份轉機視為媽祖的庇佑，因此發願回饋鄉里，長期捐助弱勢、提供獎助學金，並號召企業界好友共同投入公益，促成這場充滿意義的擲筊挑戰賽。

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活動原訂於7月15日正式啟動，適逢台東熱氣球嘉年華吸引大量遊客進入鹿野地區，許多外地信眾在參拜聖安宮時得知活動資訊後，紛紛請求提前開放。主辦單位因應熱烈反應，提前於昨天開放挑戰，首日不到一小時即有3位民眾成功擲出四個「聖筊」，反應相當熱烈。

本次活動全程免報名費，參賽者只需依流程完成祈福儀式，即可參加挑戰。在擲筊挑戰賽規則中，參賽者需連續擲出指定數量的「聖筊」，即可獲得對應的發財金，挑戰方式採累進式挑戰制，參賽者可選擇「停止領獎」或「繼續向上挑戰」。若挑戰失敗，原擲筊獎金將減半。每位參賽者每日限參加兩次挑戰，若挑戰過程中連續4次未擲出聖筊，也將獲得參加紀念獎品，讓大家不會空手而回，傳遞善緣不落空。

李樹根表示，這次活動不只是比賽，還結合了信仰、地方文化和公益，希望透過這樣的方式，吸引更多人走進永安村，親自感受永安的美好，也一起將媽祖的慈悲力量散播出去。

台東縣鹿野鄉永安村聖安宮辦擲筊挑戰賽。（記者黃明堂翻攝）

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