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    百合颱風02:00生成！往北朝日本移動

    百合颱風今日清晨2時生成。（取自中央氣象署官網）

    百合颱風今日清晨2時生成。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/13 07:30

    〔記者林志怡／台北報導〕又有颱風生成！中央氣象署指出，今年第5號颱風「百合」於今（13）日凌晨2時生成，但預計直接往北、向日本移動，對台灣並無直接影響，至於菲律賓東方海面的低壓發展，則有待繼續觀察，但未來一週仍有機會生成新的天氣系統，另今日受太平洋高壓影響，各地高溫普遍可達32度以上。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，原位於日本南方海面的熱帶性低氣壓，於今日清晨2時發展為輕度颱風「百合」，預測未來朝北靠近日本，對台灣天氣無直接影響。

    張竣堯表示，今日太平洋高壓比昨天更強，各地多雲到晴，但南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，大台北地區、東北部及各地山區午後需注意局部短暫雷陣雨，且各地高溫普遍可達32至35度，大台北地區、中南部有機會來到36度，台東則有焚風發生，局部氣溫可達36度以上。

    週一、週二水氣將進一步增加，各地午後有局部短暫雷陣雨的天氣，且苗栗以南地區整日有局部短暫陣雨，其他地區仍是多雲到晴，另週一雨區較大，新竹地區也將有局部短暫陣雨。

    張竣堯說，天氣在週三、週四又將逐漸好轉，恢復為各地多雲到晴、午後有短暫雷陣雨的型態，且清晨至上午中南部局部短暫陣雨；週五、週六因風向轉為東風，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。

    此外，張竣堯提到，未來一週菲律賓東方海面的環境仍有利於熱帶系統發展，但後續生成位置、移動方式都還有很大的不確定性，還有待進一步觀察，氣象署也持續監測中。

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