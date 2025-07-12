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    大學分科測驗》全中教：地理科著重環境永續 高三要認真學

    大學分科測驗地理科考題著重環境永續，全中教老師們提醒高三要認真學。（全中教提供）

    大學分科測驗地理科考題著重環境永續，全中教老師們提醒高三要認真學。（全中教提供）

    2025/07/12 15:45

    〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗今日第2節考地理科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師認為，今年試題緊扣時事，思辨在地與全球永續環境議題，難易適中，高三「社會與環境議題」及「空間資訊科技」兩門課程需認真學習，無法抱持僥倖心態。

    全中教表示，試題涵蓋「環境永續」具體內容，包括關注全球氣候變遷及極端天氣事件，透過探討紫斑蝶遷徙受全球暖化影響、重要肉品出口區因高溫乾旱所受衝擊、以及吐瓦魯國土面臨海平面上升的威脅等，呈現氣候變遷對人類生活與環境的影響。

    此外，考題設計納入帆船貨運減少碳足跡、澎湖赤崁聚落對紫菜的永續採集方式、能源議題以及河狸水壩對河流生態的影響，突顯對環境永續發展與資源合理利用的關注。另，空間資訊科技的應用與倫理也納入，例如紫斑蝶手機應用程式的適地性服務概念，公眾參與以及Google地圖地名爭議所涉及的地理媒體與空間隱私權等議題。

    全中教指出，考題關切台灣都市發展現況，如大都市邊緣新興市鎮的興建、利用電信訊號資料分析北台灣通勤人口與產業活動的關係，以及國際間人口集中指數與年齡結構差異的分析；而AI產業發展則出現在第20至21題緊扣「資訊革命與知識經濟」及「產業活動」的區位選擇、區域互賴性等地理系統核心素養。

    國際教育著重跨文化理解，包括第1題（世界棒球經典賽球迷觀點）、第4題（中東國家風俗文化）、第29題（波斯灣／阿拉伯灣地名標記）及第30、31題（南亞與東南亞宗教與文化）都要求學生具備對不同國家和文化圈的認識。試題也著重原住民族歷史文化與價值觀、Google地圖功能等地理技能。

    評論老師包括新北市板橋高中張淑惠、新北市明德高中楊嵐雅、台北市中正高中李其鴻、台北市中山女中吳宜玲、台師大附中何榆。

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