「台製火箭」北海道試射失敗！ 未達「卡門線」升空至墜落影片曝

一枚由台灣製造生產的火箭，今（12）日稍早在日本北海道的民營發射場升空，目標是飛向離地100公里外的「卡門線」。可惜火箭沒能到達預定高度便停止飛行。（圖擷取自X）

2025/07/12 13:27

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一枚由台灣製造生產的火箭，今（12）日稍早在日本北海道的民營發射場升空，目標是飛向離地100公里外的「卡門線」。可惜火箭沒能到達預定高度便停止飛行，NHK在網路平台PO出火箭發射、空中旋轉再到墜落的過程。

綜合日媒報導，這枚火箭是由台灣苗栗「晉陞太空公司」製造，全長12公尺、直徑60公分、重達1.4公噸，採「混合型」引擎設計，屬於2段式結構，結合固體燃料與液體氧化劑，優點為爆炸風險低、製造成本低。

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這枚火箭在當地時間12日上午11時40分發射，目標為飛上離地100公里高的「卡門線」，之後返回大氣層，最終落在太平洋上，藉此測試火箭引擎的性能，若此次發射成功，我國衛星有希望不用再搭外國火箭「便車」，就能自立升空，而日方北海道大樹町近年積極投入太空產業，2021年與民間一起設立火箭發射基地，本次試射更是外資企業首度在日本境內發射火箭，具有象徵性意義，希望能吸引更多海外企業前來。

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