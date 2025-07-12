再接再厲！北海道試射火箭未達預期高度 製造商晉陞公司曝原因

台灣晉陞太空公司所研發製造的火箭。（苗縣府提供）

2025/07/12 15:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣晉陞太空股份有限公司，今（12）日在日本北海道試射火箭未達預期高度。為了此次試射，公司高層人員目前都在日本當地，稍早透過苗栗廠方越洋轉達說明，初判原因是第二節的Fin（翼板）碎裂分離所致。

台灣晉陞太空公司表示，此次發射屬次軌道發射火箭任務，屬二節式混合式火箭，雖然未達到原預期的100公里高度，但無論火箭引擎點火、推力及脫節、再點火都非常順利完成，推測火箭未能達到預定飛行高度原因是第二節的Fin（翼板）碎裂分離所致，這是首次發射升空，這次的經驗對於下次的發射將有很大的幫助。

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公司表示，此次發射的火箭係經過日本宇宙專家群近3年的嚴格審查通過，始完成此次的發射任務，雖未能達到預期高度，但從另一個角度看，這也代表台灣的太空火箭技術已經能通過日本先進國家的認可並允許在日本國土發射，此次jtspace火箭的發射對於提升台灣太空科技實力也代表往前邁進一大步。

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