丹娜絲災後復健》淹水每戶最高2萬元 行政院公布12項救助事項

丹娜絲風災導致台南文旦嚴重受損。（資料照）

2025/07/10 13:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕丹娜絲颱風重創中南部縣市，根據行政院統計，全台停電戶數逾92萬戶，截至今（10）日農損更上看21億元，行政院公布12項災害救助事項，包括住戶淹水救助每戶最高2萬元，而農業部已公告南投縣、嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣為辦理農業天然災害現金救助及低利貸款地區。

災防辦今在行政院會報告「丹娜絲颱風應變處置與復原情形」，根據統計，丹娜絲颱風總計2人死亡、708人受傷；停水戶數7萬3487戶，皆已復水；停電戶數逾92萬戶，已復電逾84萬戶，復電率約9成；農損金額上看21億元，以嘉義縣、台南市、雲林縣及屏東縣較為嚴重，主要受損農作物為文旦柚及香蕉。

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針對農業天然災害救助與紓困，被公告救助地區的翌日起10個工作日內受理農民申請「現金救助」及「低利貸款」，現金救助部分，申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目的救助額度予以救助，短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。但以產季認定的長期作品項於同產季，救助以一次為限，同時也提供「天災貸款」。

針對居住面向，住戶淹水救助每戶最高2萬元，提供住宅修繕貸款利息補貼，依租賃房屋所在地每戶提供每月2000元至8000元租金補貼，若災民屬社會弱勢身分，可再加碼1.2倍；就業方案，提供勞工保費減免給付、天災臨工、職業訓練、創業貸款，並提供「企業小頭家貸款」 、「中小企業災害復舊貸款」 優惠方案等。

此外，還有災害慰問金，死亡或失蹤每人發給80萬元、重傷25萬元，並有榮民協助、助學金補助、原民扶助等災害救助措施。

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