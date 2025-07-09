丹娜絲重創無力清理 台南瑞復中心急徵志工助重建

瑞復益智中心風災受創，希望招募志工協助災後環境清理、重建。（圖由瑞復益智中心提供）

2025/07/09 14:20

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市瑞復益智中心位於安平漁光島的本部，這次飽受丹娜絲颱風摧殘，偌大的園區到處都是倒木落葉，甚至園區內電線桿也遭折斷，由於本身人力有限，又要照顧中心內的身心障礙者，根本無力清理。為了讓園區儘快恢復正常運作，瑞復益智中心今天發聲求助，希望招募清潔志工協助災後環境清理、重建。

瑞復益智中心組長林詩瑜表示，該中心位於漁光島的本部，面積約有1個棒球場大，園區內幾乎都是防風林，這次丹娜絲颱風來襲，很多樹木傾倒，由於總務專職人員只有1、2位，教保人員等員工得服務照顧身心障礙者，只能利用空檔幫忙清理，但園區實在太大了，清理速度緩慢，根本緩不濟急。

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林詩瑜表示，他們現在自己先清理出1條路徑可出入通行，戶外活動全部暫停，只能在建築物內活動，由於這次風災台南其他區域受災嚴重，廠商也不好找，只好求助志工幫忙。

她說，目前需求人數，同一時段可執行10至15位或不拘，工作內容包括戶外清掃落葉及落枝清運，也需求可使用電鋸鋸斷樹幹的志工，具操作電鋸經驗或能自備機具者更佳；工作時間為7月15日前的上班日皆可。因現在電話不通，意者可撥0972-015-632或LINE:@grt6023y。

瑞復益智中心成立於1974年，創辦人為美籍安美麗修女，服務發展遲緩嬰幼兒及心智障礙或多重障礙人士，在台南造福無數身心障礙家庭，目前有多處據點，其中漁光島本部服務對象有100多人。

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