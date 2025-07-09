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    創歷史新高！台灣TOEIC成績平均達581分

    近10年台灣TOEIC聽力與閱讀測驗平均成績趨勢，2024年創下歷史新高。（忠欣公司提供）

    近10年台灣TOEIC聽力與閱讀測驗平均成績趨勢，2024年創下歷史新高。（忠欣公司提供）

    2025/07/09 12:15

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣考生英語力大幅進步，TOEIC台灣區總代理忠欣公司今（9）日公布去（2024）年台灣TOEIC成績統計，台灣TOEIC考生聽力與閱讀測驗平均分數581分，較2023年提升13分，創下歷史新高；口說測驗平均145分，寫作測驗平均157分，考生實力持續提升。

    忠欣公司執行長巴士誠指出，調查顯示，考生對聽力與口說能力相對高需求，且對全面性英語溝通能力的重視逐漸提高，學生與職場人士的成績均有提升。

    巴士誠表示，去年台灣TOEIC整體平均分數達581分（滿分990分），較前一年提升13分，為歷史新高；其中，聽力測驗平均315分，閱讀測驗平均265分，10年來從2015年的532分逐步成長至2024年的581

    分，提升了49分；另TOEIC口說測驗的整體平均分數為145分（滿分200分），寫作測驗整體平均分數則為157分（滿分200分），均較前一年增長。

    此外，從考生人口分布來看，15至17歲考生分數622分，較前一年的584分高出38分，最為突出；同時，25至29歲考生分數634分為人口最高分年齡段；另學生族群的平均分數585分，職場人士為573分，均較前一年提升，巴士誠分析，應與豐富大學入學學習歷程檔案，以及進入職場的企業人力條件等升學與求職的需求有關。

    在TOEIC口說與寫作測驗方面，2024年口說測驗平均分數達145分，寫作測驗為157分，半數以上考生以求職為主要應用目的，而根據ETS發布2024年TOEIC口說與寫作測驗全球考生成績統計報告，台灣考生在亞洲區表現維持水準。

    另依TOEIC考生背景問卷調查，聽力與閱讀測驗考生「最重視的英語技能」為「聽力和口說」（比例達32.8%），口說與寫作測驗考生則重視「聽力、閱讀、口說、寫作」全面性溝通能力（比例達44.2%），顯示除了基本接收技能外，口說也成為受重視的英語溝通能力。

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