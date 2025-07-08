新北板橋年底預計啟用2座地下停車場 可供567汽機車位

板橋區共計有7項前瞻計畫補助的停車場建設，溪北公園及忠孝公園案預計今年內啟用。（新北市交通局提供）

2025/07/08 16:41

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區人口稠密，停車位難求，市府交通局推動溪北公園及忠孝公園地下智慧化停車場工程，交通局長鍾鳴時今前往視察2項工程並表示，可提供280格汽車位、50格機車位的溪北公園案預計在今年12月啟用，可提供205格汽車位、32個機車位的忠孝公園案則預計最快今年11月底前啟用；板橋另有信義國小地下停車場案預計明年完工。

鍾鳴時指出，板橋區共計有7項前瞻計畫補助的停車場建設，其中已啟用音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園等4座地下停車場，溪北公園及忠孝公園案預計今年內啟用。

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鍾鳴時表示，溪北公園案總經費達7億3028萬元，前瞻補助1億5336萬元，在2023年3月中旬動工，期間歷經國際原物料飆漲、技術人力短缺等困難，施工團隊仍克服困難於今年6月30日完工，目前申請使用執照作業中，預計12月啟用，可供280格汽車位、50格機車位，紓解周邊社區居民停車需求，此外，板橋區公所也協助爭取預算，擴大公園舞台廣場並加裝遮陽、新增籃球場天幕及周邊草坡改善工程，讓公園空間也兼具運動休憩及停車功能。

忠孝公園案則鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，鍾鳴時說，此案6月30日已完工，同樣是地下2層的建物，結合周邊公園綠化設計，利用自然通風井引導空氣至地下樓層通風，可供205格汽車位、32個機車位，停車場上方則設橢圓形溜冰場、石椅座席、林蔭步道、自行車停車區、籃球場與座椅區等，預計最快11月底前啟用。

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