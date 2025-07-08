仍有10萬多戶停電！台電連夜搶修 「這張照」讓上萬人讚爆

台電透過官方粉專釋出台電人員漏夜搶修，終於找到一小撮時間扒飯喝水的照片。（圖翻攝自台灣電力粉絲團）

2025/07/08 00:21

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年襲台首颱「丹娜絲」從6日晚間至7日凌晨肆虐台南，造成當地10多年來風力最強的嚴重災情。台電台南區營業處指出，截至7日晚間10點止，大台南地區累積曾停電的戶數高達19萬餘戶，在台電積極動員搶修下，仍有10萬多戶停電。7日深夜，台電透過官方粉專釋出台電人員漏夜搶修，終於找到一小撮時間扒飯喝水的照片，吸引逾萬人讚爆，直呼「辛苦了！」

據悉，台南因為這次風災，主要停電區域集中在鹽水、後壁、東山、白河、佳里、七股、善化及將軍等區，台電台南營業處區處借調台北新竹、苗栗、彰化、台中、高雄、屏東等地的營業處協助，總計超過1100人投入搶修工作，期盼能盡快恢復正常供電。

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台電官方粉專「台灣電力粉絲團」7日晚間10點多PO出一張照，可以看到一排台電人員夜間坐在道路分隔島上吃著便當，「同仁於台南搶修，晚間8點了，只能簡單於路邊吃一口飯、喝一口水，吃飽了還要繼續拼，為了就是讓民眾早一點有電可用！此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，屬數十年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，同仁持續努力復電，也盼受影響民眾理解。」

這張照片曝光後短短1小時就破萬人按讚，網友紛紛表示，「辛苦了謝謝，安全至上」、「真的辛苦了，謝謝有你們」、「辛苦維修人員了，你們按步就班來吧！務必注意安全」、「謝謝這些無名英雄！」、「謝謝辛苦的搶修人員，也感謝調動各區人手來台南協助」、「謝謝搶修同仁的辛勞，留意安全第一！」、「向台電員工致敬！」

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