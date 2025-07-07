丹娜絲颱風重創嘉義沿海 牡蠣養殖損失逾1.8億元

嘉義縣布袋第三漁港船筏被吹上岸怵目驚心景象。（記者蔡宗勳攝）

2025/07/07 17:18

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕颱風丹娜絲肆虐嘉義縣，狂風巨浪摧殘下，沿海牡蠣養殖幾全軍覆沒，損失初估逾1.8億元。漁港停靠的船筏也被打上岸或翻覆，景象慘不忍睹。縣長翁章梁今天下午到布袋第三漁港、東石白水湖勘災後，指示縣府相關局處加速統計災損，儘速提報中央，爭取後續支援與協助。

嘉義縣布袋及東石地區在丹娜絲肆虐時，出現最大16級強陣風和5至6米大浪，造成巨大的損失。翁章梁下午到布袋第三漁港、東石白水湖實地瞭解漁筏、漁船與蚵棚被強風吹上岸的情況，接受媒體聯訪說，這是有史以來風災最嚴重的一次，研判僅牡蠣的損失可能就會達到2億元。

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布袋第三漁港現場可見多艘漁船筏傾倒、翻覆，目前概估約有50艘漁船筏被風浪打上岸或翻覆。余姓船長表示，剛斥資兩百多萬元購入新船，尚未啟航就遭遇颱風侵襲，被強風吹上岸。縣府說，全毀的漁筏或舢舨現金救助2.5萬元/艘、全毀的漁船依噸位別現金救助2.5-15萬元/艘，半毀為全毀救助金的半數。

在秘境白水湖壽島，堤防邊層層堆疊著被海浪打上岸的蚵棚。翁章梁指出，颱風來襲前，沿海地區僅搶收約2成的牡蠣，其餘8成養殖牡蠣恐大多受損，初步估算9500棚浮筏蚵棚及350公頃平掛蚵棚受害，損失金額為1億8375萬元，實際金額恐會更高。

農業處表示，符合規定受災漁民可獲現金救助額度為浮筏式每棚1萬元、平掛式每公頃5.3萬元。

嘉義縣布袋第三漁港船筏被吹上岸或翻覆畫面。（記者蔡宗勳攝）

嘉義秘境白水湖壽島佈滿被海浪打上來的蚵棚。（記者蔡宗勳攝）

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