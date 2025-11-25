美爆憲政危機！白宮力挺軍方 擬召回參議員受審「叛亂罪」恐判死

美國民主黨參議員、前太空人凱利（Mark Kelly，右）與妻子吉佛茲（Gabby Giffords，左）出席活動的資料照。（法新社）

根據《路透》報導，美國政壇爆發空前憲政危機。五角大廈24日發出威脅，計畫將亞利桑那州民主黨參議員、退役海軍上校凱利（Mark Kelly）召回現役，以便對其進行軍事審判。白宮隨即表態「全力支持」五角大廈的調查行動，這標誌著美國行政權與軍方首度聯手，試圖對現任國會議員動用軍法，衝擊三權分立體制。

導火線源於凱利與其他5名具軍事背景的民主黨議員，日前呼籲美軍「拒絕執行非法命令」，以回應川普政府下令攻擊毒販船隻的政策。國防部長赫格塞斯痛批此舉「卑劣且魯莽」，將這6人標籤為「叛亂6人組」（Seditious Six），並指控其破壞部隊紀律。

川普放話：叛國罪可判死刑

川普總統更在社群媒體上加碼指控凱利等人叛國，並特別強調該罪行「可判處死刑」。此次行動發生在五角大廈剛經歷一波高層「大清洗」之後，包括參謀首長聯席會議主席、海軍司令與國安局長均遭撤換，針對凱利的威脅被視為對異議者的進一步整肅。

凱利隨即發表強硬聲明，列舉自己曾在「沙漠風暴」行動中執行39次戰鬥任務及4次太空梭飛行的經歷，怒斥：「我為這個國家付出太多，不會被那些只在乎權力、不顧憲法的惡霸噤聲。」

法律專家警告，此舉將引發關於言論自由與權力分立的重大爭議。前空軍律師范蘭丁漢（Rachel VanLandingham）指出，防長的公開定罪言論已構成「不當指揮干預」，恐導致審判無效。但法學教授費塞爾（Brenner Fissell）則示警，凱利言論不受國會免責權保護，若軍方執意指控叛亂罪，這位現任參議員甚至面臨被「審前拘留」的風險。

