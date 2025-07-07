丹娜絲颱風》深夜強風 高鐵3車斷電卡半路600旅客驚魂

丹娜絲颱風6日深夜登陸後，高鐵3列次一度停電暫停軌道。（資料照）

2025/07/07 08:37

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風昨（6日）深夜登陸刮起17級強陣風，高鐵電車線遭異物入侵，3班次列車因斷電卡在軌道，高鐵公司派車轉乘接駁，或搶修供電後繼續載客平安抵站。共造成600多名旅客受影響。

丹娜絲颱風6日深夜11點40分登陸嘉義布袋，瞬間強風造成高鐵嘉義至台南路段電車線遭異物入侵，3班次列車暫停於斷電區間內。

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有旅客PO網分享，當時車外風超級大，整台高鐵都在晃，還有人形容，坐在無燈的黑暗車廂內，仿佛上演屍速列車；也有其他車次旅客說，一路上風大車晃，車內氣氛相當緊張，大家都不知道能否順利抵達目的地。

高鐵派員搶修後，北上598 車次（原定前往台中） 變更運轉區間，於深夜0點19分抵達嘉義站後，再依旅客需求，安排4部遊覽車接駁轉乘；南下295車次、333車次恢復供電後，凌晨2點13分將旅客送抵左營站。

台灣高鐵公司初步調查，自6日約晚間11時起，嘉義至台南路段即陸續電力跳脫，初期雖嘗試投電成功，但深夜11點48 分再度發生跳電後，即無法投電，造成295車次暫時停車，後於0時01分再次影響598車次供電，凌晨0時02分影響擴及333車次，高鐵隨即啟動緊急應變中心，搶修設備及旅客接駁；0時48 分再次投電成功，295車次恢復行駛，駕駛並發現疑似異物入侵電車線，後續333車次亦於 凌晨1時39 分恢復供電，二列車同時於凌晨2時13分將旅客送抵終點左營站。

丹娜絲登陸後肆虐嘉南地區，高鐵嘉義站大廳4號出口玻璃門遭強風吹襲碎裂，暫時先以木板封閉。

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