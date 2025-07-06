有望颱風假？ 侯友宜：7/7清晨3點暴風圈籠罩新北

新北市長侯友宜表示，依照氣象團隊分析，雖然7日中午過後，風雨就會逐漸趨緩，但氣象署下午4時的報告，明天上午上學、上班的時間點，也就是上午6時至12時，預估陣風8至9級。（記者羅國嘉攝）

2025/07/06 18:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕中度颱風「丹娜絲」朝台灣逼近且強度持續增強，新北市災害應變中心下午召開防颱工作會報，根據氣象團隊研判，颱風於今晚6點過後風雨明顯影響新北，至明（7）日清晨暴風圈將全面籠罩全市，沿海地區恐出現9至10級強陣風。至於是否停班課，北北基桃預計今晚8點統一公布。

天氣風險公司報告指出，丹娜絲颱風過去6小時已增強為中度颱風，目前位於新北市南南西方420公里海面上，以每小時27公里轉21公里的速度朝北北東移動，7級暴風半徑約150公里，預測強度已達巔峰，暴風圈最快於7日凌晨3點觸及新北西側，上午7點全面籠罩新北，預估至下午2點後中心逐漸北移離開海域。

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總雨量部分，新北東側跟南側山區留意豪雨，雨量可能達到100至220毫米，而西側跟北側會有大雨等級的降雨；風力部分，7日凌晨起暴風圈將進入新北，風雨會持續加劇，陣風會達10級，市區陣風預估會達到7至8級，郊區會有9至10級。中央氣象署今天上午8點30分已針對新北市發布陸上颱風警報，新北市災害應變中心提升為一級開設。

侯友宜表示，依照氣象團隊分析，雖然7日中午過後，風雨就會逐漸趨緩，但氣象署下午4時的報告，明天上午上學、上班的時間點，也就是上午6時至12時，預估陣風8至9級。因此提醒水利局，依據水位評估橫移門是否關閉；而交通局、警察局、教育局也要依照颱風動態，規劃道路紅、黃線及校園停車；另目前瑞芳及烏來區向國軍協助救災需求申請，國軍並已陸續進駐，那淹水潛勢地區今早都已經部署完畢，要求各局處密切注意。

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