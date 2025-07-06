丹娜絲貼近海岸線北上！中心不排除登陸 16縣市達停班課標準

24小時雨量預測圖。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/06 16:29

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風「丹娜絲」持續增強，並逐漸進入台灣海峽，陸續對各地帶來強風、強降雨，7級風暴風圈也於午後接觸高雄、台南沿海陸地。據中央氣象署下午4時發布的最新風雨預測，明日計有10縣市雨量達到停班、停課標準，風力則有15縣市達標，總計16縣市預測雨量或風力達停班、停課標準，但實際是否採取停班、停課措施，由各地方縣市政府決定。

據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

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丹娜絲颱風持續接近台灣，中央氣象署已對全台各地及澎湖發布陸上颱風警報，颱風中心今日下午3時位於澎湖南南西方約180公里處，7級風平均暴風半徑150公里，預計通過台灣海峽北上，且颱風中心將相當接近西部沿岸陸地。

依據中央氣象署下午4時發布的最新24小時雨量預測，苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣等縣市的24小時山區雨量預測達停班、停課標準。

另依據中央氣象署下午4時發布的最新風力預測，新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣等縣市的風力預測達停班、停課標準。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

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風力預測圖。（圖為中央氣象署提供）

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