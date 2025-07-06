丹娜絲來勢洶！明天停班停課一次看 5縣市搶先宣布
今年第4號颱風丹娜絲即將襲台。（資料照）
首次上稿 16:20
更新時間 16:55
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「丹娜絲」強度持續增強，預估今（6日）晚將達顛峰強度，氣象署預測路徑持續東修，中心有機會登陸中部以北，目前正逐漸靠近台灣西南部近海，7級風暴風圈於今日下午2點接觸澎湖南部島嶼，並於下午4點接觸台南、高雄、屏東沿海陸地。明天週一（7日）為上班日，各界都相當關心是否會放颱風假，本報在此將為讀者整理明日各縣市停班課一覽。
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台北市
預計今晚晚間8時宣布。
新北市
預計今晚晚間8時宣布。
基隆市
預計今晚晚間8時宣布。
桃園市
預計今晚晚間8時宣布。
新竹市
尚未宣布。
新竹縣
尚未宣布。
苗栗縣
7/7停班停課
台中市
7/7停班停課
南投縣
7/7停班停課
彰化縣
7/7停班停課
雲林縣
7/7停班停課
尚未宣布。
嘉義縣
尚未宣布。
嘉義市
尚未宣布。
台南市
尚未宣布。
高雄市
尚未宣布。
屏東縣
尚未宣布。
宜蘭縣
尚未宣布。
花蓮縣
尚未宣布。
台東縣
尚未宣布。
澎湖縣
尚未宣布。
金門縣
尚未宣布。
連江縣
尚未宣布。
詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。