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    丹娜絲來勢洶！明天停班停課一次看 5縣市搶先宣布

    今年第4號颱風丹娜絲即將襲台。（資料照）

    今年第4號颱風丹娜絲即將襲台。（資料照）

    2025/07/06 16:55

    首次上稿 16:20
    更新時間 16:55

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「丹娜絲」強度持續增強，預估今（6日）晚將達顛峰強度，氣象署預測路徑持續東修，中心有機會登陸中部以北，目前正逐漸靠近台灣西南部近海，7級風暴風圈於今日下午2點接觸澎湖南部島嶼，並於下午4點接觸台南、高雄、屏東沿海陸地。明天週一（7日）為上班日，各界都相當關心是否會放颱風假，本報在此將為讀者整理明日各縣市停班課一覽。

    台北市

    預計今晚晚間8時宣布。

    新北市

    預計今晚晚間8時宣布。

    基隆市

    預計今晚晚間8時宣布。

    桃園市

    預計今晚晚間8時宣布。

    新竹市

    尚未宣布。

    新竹縣

    尚未宣布。

    苗栗縣

    7/7停班停課

    台中市

    7/7停班停課

    南投縣

    7/7停班停課

    彰化縣

    7/7停班停課

    雲林縣

    7/7停班停課

    尚未宣布。

    嘉義縣

    尚未宣布。

    嘉義市

    尚未宣布。

    台南市

    尚未宣布。

    高雄市

    尚未宣布。

    屏東縣

    尚未宣布。

    宜蘭縣

    尚未宣布。

    花蓮縣

    尚未宣布。

    台東縣

    尚未宣布。

    澎湖縣

    尚未宣布。

    金門縣

    尚未宣布。

    連江縣

    尚未宣布。

    詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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