丹娜絲來勢洶！明天停班停課一次看 5縣市搶先宣布

今年第4號颱風丹娜絲即將襲台。（資料照）

2025/07/06 16:55

首次上稿 16:20

更新時間 16:55

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「丹娜絲」強度持續增強，預估今（6日）晚將達顛峰強度，氣象署預測路徑持續東修，中心有機會登陸中部以北，目前正逐漸靠近台灣西南部近海，7級風暴風圈於今日下午2點接觸澎湖南部島嶼，並於下午4點接觸台南、高雄、屏東沿海陸地。明天週一（7日）為上班日，各界都相當關心是否會放颱風假，本報在此將為讀者整理明日各縣市停班課一覽。

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台北市

預計今晚晚間8時宣布。

新北市

預計今晚晚間8時宣布。

基隆市

預計今晚晚間8時宣布。

桃園市

預計今晚晚間8時宣布。

新竹市

尚未宣布。

新竹縣

尚未宣布。

苗栗縣

7/7停班停課

台中市

7/7停班停課

南投縣

7/7停班停課

彰化縣

7/7停班停課

雲林縣

7/7停班停課

尚未宣布。

嘉義縣

尚未宣布。

嘉義市

尚未宣布。

台南市

尚未宣布。

高雄市

尚未宣布。

屏東縣

尚未宣布。

宜蘭縣

尚未宣布。

花蓮縣

尚未宣布。

台東縣

尚未宣布。

澎湖縣

尚未宣布。

金門縣

尚未宣布。

連江縣

尚未宣布。

詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。

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