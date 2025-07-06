彰化縣國小校長遴選出爐 超人氣大成國小由張鴻章接任

彰化縣國小校長遴選第一波出爐，平和國小校長由湖東國小王麗惠接任。（資料照）

2025/07/06 14:38

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣國小校長遴選第一階段結果出爐，年年列入總量管制的彰化市大成國小，由曾獲得師鐸獎的平和國小校長張鴻章接任，而彰化市平和國小則是由湖東國小校長王麗惠接任。

今年彰化縣國小校長遴選第一階段部分，最令人矚目的就是大成國小。由於大成國小受限於校地，無法再增班，年年都在總量管制名單，現任校長吳宗達申請退休，由彰化市區大校的平和國小校長張鴻章接任，張鴻章曾在彰化市民生國小擔任主任，校長首任在北斗鎮螺陽國小，2017年獲頒師鐸獎。

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而彰化市泰和國小因校長退休，由芳苑鄉建新國小謝宗翰接任。老字號的平和國小由溪湖鎮湖東國小校長王麗惠接任，湖東國小則由鹿港國小徐文男接任，鹿港國小則由鹿港鎮新興國小校長龍東湖調任，鹿港鎮頂番國小由大城鄉大城國小校長王舜儀接任。

第一波國小校長遴選，其它結果如下：

芳苑鄉建新國小由長安國小林家惠調任，芬園鄉富山國小由白沙國小雲美雪調任、花壇鄉白沙國小由後寮國小曾雅瑛調任。

伸港鄉伸東國小由華龍國小黃善貴調任、秀水鄉華龍國小由東溪國小洪維振校長調任，溪湖鎮東溪國小由員東國小凃惠萍調任、員林市員東國小由芙朝國小江嘉杰調任，埤頭鄉芙朝國小由民靖國小周金木調任、大村鄉大西國小由中興國小陳世育調任。

彰化縣國小校長遴選第一波出爐，超人氣大成國小由張鴻章接任。（資料照）

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