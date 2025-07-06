颱風來襲前搶修 台南做工行善團完成第299戶弱勢屋修繕

丹娜絲颱風來襲前，台南做工行善團今日完成第299戶弱勢屋修繕工程，吳泓彬（左起）、吳泓昇與祖父吳福鐘、父親吳家元，祖孫三代一起投入志工行善傳愛。（記者王涵平攝）

2025/07/06 13:59

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風來襲前，台南做工行善團今日完成第299戶弱勢屋修繕工程，吳福鐘、吳家元、吳泓昇、吳泓彬祖孫三代一起投入志工行善傳愛。

丹娜絲颱風警報今日上午發布，南市勞工局表示，志工仍兵分4路前往鹽水區、麻豆區、官田區及關廟區進行修繕工作。其中，居住於麻豆區老舊屋瓦房的王姓身心障礙個案，與領有身心障礙手冊兒子及妻子居住，長年居住在屋況不佳的老屋中，老屋逢雨必漏。該戶屬於低收入戶，無力負擔修繕所需費用，做工行善團場勘後隨即展開修繕工程。

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今日油漆工會志工進行牆壁粉刷美化，在歷經多個工會志工接力修繕後，順利完成房屋重建，成為「做工行善團」第299戶修繕完成的案件。

勞工局長王鑫基表示，雖然遇到颱風天停班停課，但志工願意出勤，精神令人讚佩。今日仍有多組家庭志工參與服務，包括志願服務協會夫妻檔梁志男與林佳香；楊伯池與陳秀琴；陳來發與苑秀芳；陳明光與陳淑容；曹至清與陳雪惠；李俊平與陳美華；黃吉利與吳秋美；莊志偉與謝芬蘭，油漆工會夫妻檔薛志強與李美瑩；鍾得道與羅月秀；李美芬與李建達姐弟檔。

丹娜絲颱風來襲前，台南做工行善團今日完成第299戶弱勢屋修繕工程。（記者王涵平攝）

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