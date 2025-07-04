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    澎湖議長陳毓仁捐10萬 協助清除珊瑚殺手棘冠海星

    澎湖縣議長陳毓仁，捐贈10萬元給澎湖水域遊憩同業公會清除棘冠海星。（澎湖縣議會提供）

    澎湖縣議長陳毓仁，捐贈10萬元給澎湖水域遊憩同業公會清除棘冠海星。（澎湖縣議會提供）

    2025/07/04 15:18

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對澎湖七美海域棘冠海星大量繁殖，對珊瑚礁生態造成嚴重威脅，議長陳毓仁早已公開呼籲，澎湖縣政府應該動用所有資源，搶時間盡快處理，今天自掏腰包捐出10萬，贊助澎湖縣水域遊憩商業同業公會清除棘冠海星。

    澎湖縣水域遊憩商業同業公會受海洋保育署委託，自6月18日起緊急啟動清除作業。此一行動由潛水專業人力執行，亟需資源與社會力量挹注，澎湖縣議長陳毓仁率先響應，支持棘冠海星清除行動，展現地方領袖對環境永續的高度關注與行動力。

    陳毓仁表示，澎湖的觀光與經濟命脈緊密依賴於海洋，尤其珊瑚礁生態的完整性，棘冠海星若不即時清除，不僅會摧毀珊瑚，也將導致海洋魚種大量減少，最終影響的是整體漁業與觀光產業，這不只是環保問題，更是澎湖生存的挑戰。

    陳毓仁進一步表示，目前全球皆積極投入海洋資源發展，若澎湖失去豐富海洋生態，將錯失與世界接軌的契機，海星吃光珊瑚，海中魚種消失，澎湖觀光將面臨斷崖式下滑，這絕非危言聳聽。

    澎湖水域遊憩商業同業公會收購棘冠海星。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

    澎湖水域遊憩商業同業公會收購棘冠海星。（澎湖水域遊憩商業同業公會提供）

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