為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    接任台大醫院院長 余忠仁首發聲：三大重點打造世界一流醫院

    余忠仁將接任台大醫院總院院長。（台大醫院提供）

    余忠仁將接任台大醫院總院院長。（台大醫院提供）

    2025/07/04 11:44

    〔記者邱芷柔／台北報導〕本報今（4日）獨家報導，現任台大醫院新竹分院院長余忠仁教授確定出線，將接任台大醫院總院院長，接棒即將升任台大醫學院院長的吳明賢，預計8月1日正式生效。對此，余忠仁透過簡短聲明首度回應，表示對於接下這項重責大任感到榮幸，未來將持續推動台大醫院邁向世界一流大學醫院。

    余忠仁表示，台大醫院在歷任院長帶領下不斷創新、追求卓越，近年在吳明賢院長任內更有多項成就開花結果。未來將聚焦三大施政重點，「厚植研究實力、培育人才」，強化台大在教學與學術上的領導地位；「提升醫師與醫事人員留任率」，讓優秀人才願意留下、持續投入；「促進跨領域合作與國際連結」，拓展全球醫學影響力，全面提升台大醫院的國際聲譽。

    針對近日社會關注的性平事件，余忠仁也表達立場，強調將加強內部教育、落實透明程序，營造健康、幸福的職場環境。他也表示，由於今日新竹分院業務繁忙，無法一一致電回覆外界來電，特別致歉，並感謝各界的關心與支持，呼籲未來仍需大家攜手努力，持續支持台大醫院與台灣整體醫療體系的發展。

    新關新聞請見

    獨家》台大醫院院長接班人是他！肺癌權威余忠仁接棒

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播