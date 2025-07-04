接任台大醫院院長 余忠仁首發聲：三大重點打造世界一流醫院

余忠仁將接任台大醫院總院院長。（台大醫院提供）

2025/07/04 11:44

〔記者邱芷柔／台北報導〕本報今（4日）獨家報導，現任台大醫院新竹分院院長余忠仁教授確定出線，將接任台大醫院總院院長，接棒即將升任台大醫學院院長的吳明賢，預計8月1日正式生效。對此，余忠仁透過簡短聲明首度回應，表示對於接下這項重責大任感到榮幸，未來將持續推動台大醫院邁向世界一流大學醫院。

余忠仁表示，台大醫院在歷任院長帶領下不斷創新、追求卓越，近年在吳明賢院長任內更有多項成就開花結果。未來將聚焦三大施政重點，「厚植研究實力、培育人才」，強化台大在教學與學術上的領導地位；「提升醫師與醫事人員留任率」，讓優秀人才願意留下、持續投入；「促進跨領域合作與國際連結」，拓展全球醫學影響力，全面提升台大醫院的國際聲譽。

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針對近日社會關注的性平事件，余忠仁也表達立場，強調將加強內部教育、落實透明程序，營造健康、幸福的職場環境。他也表示，由於今日新竹分院業務繁忙，無法一一致電回覆外界來電，特別致歉，並感謝各界的關心與支持，呼籲未來仍需大家攜手努力，持續支持台大醫院與台灣整體醫療體系的發展。

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