獨家》台大醫院院長接班人是他！ 肺癌權威余忠仁接棒

現任台大醫院新竹分院院長余忠仁將接棒台大醫院院長。（取自台大醫院網站）

2025/07/04 10:11

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內醫院龍頭台大醫院將迎來新任掌舵者，本報獨家掌握，現任台大醫院新竹分院院長余忠仁教授確定出線，將接任總院院長，接棒即將升任台大醫學院院長的吳明賢，人事案預計於8月1日正式生效，醫界新布局備受矚目。

台大醫院院長一職不只是醫學中心的領導核心，更牽動醫療政策與醫學教育走向。現任院長吳明賢是腸胃科權威，自2020年上任以來，致力推動醫師制度改革，關注青年醫師培育與住院醫師工作條件，多次公開呼籲改善臨床環境，也時常對醫療政策與公共議題發聲，展現穩健與人本兼具的管理風格。

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日前，總統賴清德在出席台大醫院130週年院慶音樂會時親自透露，吳明賢將轉任台大醫學院院長。賴清德提出「健康台灣」願景，將2030年台灣癌症死亡率降低三分之一列為目標，目前肺癌高居國人癌症死因之首，而接棒台大醫院院長的余忠仁正是國內肺癌權威。

余忠仁現任台大醫院新竹分院院長，是胸腔醫學與急重症領域的專家，所專攻的急重症醫學，更是目前全台最缺乏人力的高壓科別。過去他曾擔任台大醫院副院長、內科部主任及台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長，近年更主導新竹分院成功升格為醫學中心，全面強化急重症醫療量能，展現卓越的執行力與整合能力。

雖人事案尚未對外正式公告，但據了解已進入最終審查程序，將由校務會議提報教育部核定。台大正處於轉型關鍵期，新任院長如何延續改革、銜接教學與臨床、引領醫院邁向智慧醫療與分級照護的新階段，成為醫界高度關注焦點。

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