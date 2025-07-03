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    畜試所偕學者組團助蛋農 產蛋率提高逾1成

    畜試所偕團隊輔導蛋雞場提升產蛋效率。（記者楊媛婷攝）

    畜試所偕團隊輔導蛋雞場提升產蛋效率。（記者楊媛婷攝）

    2025/07/03 12:53

    〔記者楊媛婷／台北報導〕國內雞蛋年產值達340億元，為讓國內蛋雞產業效率更好，農業部畜產試驗所偕國內學者輔導蛋雞場優化飼養流程，並改善飼養環境，產蛋率從傳統蛋雞場的75.8%提升到89.4%，也導入雞糞處理技術，降低臭味與含水率2成，並讓雞糞轉為肥料，增加蛋農收益。

    每天國人至少都會吃1顆雞蛋，這些雞蛋多來自生物防治風險較高、也常有惡臭的傳統養雞場，部分傳統蛋雞場育成率欠佳；文化大學副校長王淑音指出，育成率和蛋中雞正相關，她表示，雞隻是階級社會，會有搶食行為，部分小雞吃較多較胖，部分吃較少較瘦，體態是否整齊會影響產蛋率。

    畜試所長黃振芳表示，蛋中雞（120日齡前、尚未產蛋的蛋雞）有整齊度問題，蛋雞場露天堆置雞糞，會孳生病源還有惡臭，為解決問題，畜試所和國內獸醫與生物機電學者組成團隊，用5年時間實地輔導蛋中雞場與蛋雞場。

    畜試所副研究員蔡銘洋進一步說明，團隊先選擇良好的雛雞，並透過飼養面積、控制移入產蛋雞舍時機、接種疫苗、調節雞隻體重等，讓蛋中雞整齊度從過去的78%提升到86%，輔導導入智慧化設施，協助自動收蛋，比傳統獎雞場節省人力2成，還能監控飼養狀況、體重、環境溫濕度等。

    至於雞糞，黃振芳表示，也輔導蛋雞場乾燥雞糞並製作為顆粒狀肥料，可增業外收入，相關措施編製為手冊；整體措施導入每隻蛋雞成本約1千元，農業部會提供一半的補助。

    目前國內蛋雞場9成仍是傳統養雞場，約1成已逐步導入現代設施。

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