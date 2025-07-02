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    基隆市公車又出包！行進中後門突打開 民眾：太誇張

    基隆市藍色外觀的公車較老舊，公車處將先租20輛公車汰換這批老舊的公車。（記者盧賢秀攝）

    基隆市藍色外觀的公車較老舊，公車處將先租20輛公車汰換這批老舊的公車。（記者盧賢秀攝）

    2025/07/02 13:29

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車又出包！有民眾貼文，指搭公車時後門突然打開了，車輛還繼續往前開了1、2分鐘，直說「很危險，什麼時候才要換新車」？基隆市公車處表示，已增加保養頻率，會先租20輛車況較佳的公車取代部分老舊車輛。

    據了解，事發在6月29日晚上7點多，民眾搭乘505公車往大武崙方向，在火車站北站港西街公車後車門突然打開了，車還繼續開，還有民眾站在車門旁。民眾說太誇張了，真的很危險，萬一緊急煞車會不會有人噴飛出去啊，「這樣子很危險耶」。

    基隆市議員許睿慈說，這讓乘客暴露在極大風險中，她多次在市議會中爭取市府採購全新電動低底盤公車，中央同意補助基隆市採購164輛電動低底盤公車，但在新車到位前，市民的乘車安全仍不能打折扣，市府應儘速檢討現有公車妥善率，建立維修、零件履歷，訂定例行保養與緊急檢修標準流程。

    基隆市公車處處長鍾惠存表示，經查該公車後門半側車門突發卡住，駕駛沒注意就往下一站行駛，過1、2分鐘乘客提醒後，駕駛重新按壓開關，車門就恢復正常。該輛公車已進廠維修，是車門氣泵故障，公車處已要求駕駛再三確認車門緊閉才能開車。

    鍾惠存表示，公車處今年上半年已實施縮短保養里程數增加保養頻率，目前車輛班次妥善率可達99%以上；將針對駕駛日常檢查進行稽核，發車前盡早發現車輛問題，避免出車後發生問題。同時今年下半年將租賃20輛同業車況較佳的車輛取代部分老舊車輛。長期對策是儘速汰換為電動公車，現階段正在盤點場站土地、調查車輛所需功能需求，將在第4季辦理招標作業。

    基隆市公車行車中後門突然開啟，民眾覺得很危險。（許睿慈提供）

    基隆市公車行車中後門突然開啟，民眾覺得很危險。（許睿慈提供）

    基隆市公車近年屢出包，在換電動公車前公車處將先租20輛公車汰換老舊的公車。（記者盧賢秀攝）

    基隆市公車近年屢出包，在換電動公車前公車處將先租20輛公車汰換老舊的公車。（記者盧賢秀攝）

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