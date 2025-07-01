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    3度挺進全國技能賽決賽 李佳薰盼漆作奪金

    第55屆全國技能競賽將登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手19歲李佳薰3度挺進全國決賽舞台，今年揮汗苦練，希望能摘金。（記者王涵平攝）

    第55屆全國技能競賽將登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手19歲李佳薰3度挺進全國決賽舞台，今年揮汗苦練，希望能摘金。（記者王涵平攝）

    2025/07/01 13:41

    〔記者王涵平／台南報導〕第55屆全國技能競賽將登場，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今舉行授旗，預祝選手「旗開得勝、勇奪佳績」。19歲李佳薰第3度挺進全國決賽舞台，今年揮汗苦練，希望能摘金。

    從小著迷「全能住宅改造王」，李佳薰對建築相當有興趣，高中選擇室內設計科，但因缺乏美術基礎，一開始連握著畫筆的手都在顫抖，根本畫不出流暢線條，只能利用課餘時間加緊練習，不時向高手請教，畫了上千張圖，才終於有基本水準。

    「沒有天賦，就用汗水來彌補」，李佳薰在高二時如願踏上選手之路，訓練過程中，李佳薰描述「我的世界幾乎只剩下工具和油漆，每天都在跟自己較勁，希望能一天進步一點。」第一次參加分區賽就意外獲得第四名。

    今年第3度挑戰全國賽，目標鎖定金牌，李佳薰表示，清楚自己的優勢和不足，也學會如何在壓力下調整心態，更加努力針對刷門技巧與線條表現等關鍵重點反覆練習。

    南分署職訓師林裕強指出，李佳薰有著不服輸的韌性與對漆作裝潢的熱愛，訓練時的高度熱忱、俐落動作、細膩手感及對細節的敏銳度，是難得兼具美感與技術的選手，令人讚賞。

    雲嘉南分署長劉邦棟表示，李佳薰用自己的經歷證明，只要心懷夢想，並為之付出努力不懈，即使起點再低，也能在熱愛的領域中發光發熱。

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