宜蘭太平山暑假提早開園 蹦蹦車加開班次還有夜探貓頭鷹

太平山遊樂區今天起到8月31日，假日清晨4點開園，圖為太平山莊。（圖由林保署宜蘭分署提供）

2025/07/01 13:19

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山國家森林遊樂區暑假提早開放入園，今天（1日）起到8月31日，假日在清晨4點開園，平日6點，蹦蹦車加開下午4點半的班車；另有「夜探貓頭鷹」等3項暑假限定活動，園方邀請大家上山呼吸森林芬多精。

太平山遊樂區聯外山路宜專一線7公里處，4月底發生路基流失，事發後的開園時間延到上午8點，林業及自然保育署宜蘭分署因應暑假旅遊旺季，今天起提早開園，方便遊客入園踏青賞日出。

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至於熱門遊憩設施蹦蹦車，上午7點開始售票，一律採現場購票，暑假加開下午4點半的末班車，假日熱門時段車票常在10點半就賣完，園方建議遊客提前規劃行程，早點到場購買。

此外，太平山遊樂區今年暑假推出「星空導覽」、「夜探貓頭鷹」、「泰雅藝術週」3項主題活動，帶領大家一睹太平山夏夜星光閃亮，夜訪森林裡夜行性猛禽灰林鴞，了解在地原住民的生活智慧。

林保署宜蘭分署表示，太平山宜專一線有3處路段在施工，請配合交管通行，入園車輛達到1000輛上限時，入口售票站將啟動管制措施，採一出一進放行，園區暑假活動詳情與入園車輛動態，可上太平山國家森林遊樂區官網查詢。

宜蘭太平山遊樂區暑假期間加開蹦蹦車班次。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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