夏季遊憩人潮多 桃園濱海2智慧公廁延長開放時間

觀音濱海休憩區與許厝港濕地2處公廁，即起至10月將延長開放時間至晚間8點。（海資處提供）

2025/06/30 13:38

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園濱海地區已完成5處公廁智慧化升級，今年7月將再完成3處濱海公廁新建與改建，桃市府海岸及資源循環工程處表示，配合夏季觀光旺季與世界海洋日系列活動，即起至10月將延長觀音濱海休憩區與大園許厝港濕地2處公廁開放時間，從原本下午5點延長至晚上8點，同時加派清潔人力駐點維護，讓參與觀水、觀夕與海洋教育的遊客，能有更安心、整潔的如廁空間。

海資處長呂明錡表示，桃園濱海地區為桃園市熱門觀光景點，公廁長期扮演服務旅客的重要角色，市府推動智慧公廁升級計畫，藉由整合人流偵測與環境監測技術，可即時掌握使用狀況，提升清潔調度效率，外部則設有多國語言緊急求助鈴，可支援中、英、日、韓、越南、印尼、泰語，如遇異常狀況，系統可即時聯動啟動救援機制，並於30分鐘內進行應變處理；此外，公廁內設置QR Code滿意度回饋機制，鼓勵民眾提供意見作為未來優化依據。

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海資處表示，截至目前已完成大園圳頭軍史公園、許厝港濕地低碳轉運中心、觀音濱海休憩區、台61橋下新屋永安漁港遊客停車場等5處濱海公廁智慧化升級，7月將再完成圳頭雷達站、新屋蚵間及新屋綠色隧道觀海亭等公廁的新建與改建工程，並優先於人潮眾多或維護不易地點推動智慧化設施。

桃園濱海地區公廁智慧化，藉由整合人流偵測與環境監測技術，可即時掌握使用狀況。（海資處提供）

觀音濱海休憩區與許厝港濕地2處公廁，即起至10月將延長開放時間至晚間8點。（海資處提供）

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