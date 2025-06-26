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    婆家酸買房會離婚還狂借錢 媳婦怒煮「古早味料理」幫補身

    原PO用婆家冰箱內冰凍多年的食材來料理「古早味」。示意圖，與本文無關。（資料照）

    原PO用婆家冰箱內冰凍多年的食材來料理「古早味」。示意圖，與本文無關。（資料照）

    2025/06/26 23:43

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文抱怨，她和公婆同住14年後，終於搬出來買房，沒想到3位大姑冷嘲熱諷，酸他們繳不出房貸、會離婚，還一再借錢不還，讓她忍無可忍回敬，將冰箱裡的古早庫存全部拿出來做成菜，請姻親回娘家時「補補身」；網友看了直呼超解氣。

    根據貼文，原PO大酸公婆們什麼都嫌，飯菜「沒鹹有話、鹹了也有話」，面對毒姑們的攻擊，她也不客氣回敬婆家人，將婆婆冰箱裡27年前的蓮子、冰到變咖啡色的肉全部拿出來料理，甚至用10年普度啤酒煮了一隻2年的化石啤酒雞，將這些「古早味」清空。網友狂讚超解氣，「這樣做就對了」。

    許多網友看了笑翻說，「賢慧」、「好樣的」、「這廚藝真行」、「27年蓮子…冰箱都開出蓮花了吧」但也有人直言，「好厲害的媳婦」、「到時候食物中毒……這樣出事會找你」、「雖然毒菇巫婆說話令人討厭，但妳也不是省油的燈」。

    然而，留言還是幾乎一面倒的支持原PO，「妳好帥」、「以你為榮」認為「有因才有果，很賢慧的媳婦」，幽默笑稱「又孝順，又能得到好名聲」、「好東西自己不吃，當然要給特別的人吃」。

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