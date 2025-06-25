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    蘆洲人盼了20年！ 侯友宜：蘆社大橋預計7/10開標

    新北市議員李翁月娥今日在議會質詢時，再度聚焦蘆洲區建設。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員李翁月娥今日在議會質詢時，再度聚焦蘆洲區建設。（記者羅國嘉攝）

    2025/06/25 18:21

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市議員李翁月娥今（25日）在議會質詢時，強烈要求市府專案推動「蘆洲萬坪醫院」與「蘆社大橋」兩大工程，直言這是蘆洲人期盼20年的公共建設。市長侯友宜回應，萬坪醫院由城鄉局持續評估中，至於蘆社大橋預計7月10日開標。

    李翁月娥指出，當初土城與蘆洲都要一座大醫院，土城醫院早在2020年7月20日落成，至今已營運5年，但是蘆洲百姓眾多，萬坪醫院卻無著落。當年為了爭取醫院設址，曾與民眾親赴經濟部、台電抗爭，力阻該地不能作為變電所。歷經20多年努力，如今土地都已備妥，仍卡關中央，市府應該專案處理，不要再等。

    她強調，蘆洲三民路捷運總站附近的萬坪醫院預定地，周邊人口超過60萬，醫療量能嚴重不足，許多急重症病患輾轉振興、榮總、長庚等醫院求診，卻因病床不足無法及時救治，「這不只是看病，是關乎生死的問題」。

    同時，李翁月娥也關心蘆社大橋進度，指該橋從她擔任蘆洲市長時就已規劃，並完成數次會勘與設計。大橋若能順利興建，不僅可大幅紓解重陽橋與板橋壅塞問題，更可讓蘆洲至社子島僅需5分鐘車程，「對地方交通影響深遠，非做不可」。

    李翁月娥提醒，蘆洲南北側都市計畫仍受中央卡關，導致萬坪醫院與大橋無法整合發展，加上蘆洲建蔽率、容積率明顯低於他區，許多海砂屋、危樓住戶遲遲無法搬遷重建，實在不公。呼籲應同時啟動容積率提升、都市更新規劃，讓原地重建成為可能。

    侯友宜表示，萬坪醫院與蘆社大橋是他上任以來「心心念念要完成的事」，尤其蘆洲都市發展緊繫人口、交通與醫療發展，每一項他都親自開會處理。因此萬坪醫院由城鄉局持續評估中，同時積極與地主溝通徵收及開發意願，並呼籲中央盡速通過計畫；至於興建蘆社大橋，預計7月10日開標，盼早日紓解區域交通問題。

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