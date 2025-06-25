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    地獄梗？可口可樂包裝驚現「感Andy心」 全網秒想到「她」金句連連

    可口可樂包裝上一句「感Andy心」近日在網路上掀起熱烈討論。（擷取自爆廢公社公開版/臉書社團）

    可口可樂包裝上一句「感Andy心」近日在網路上掀起熱烈討論。（擷取自爆廢公社公開版/臉書社團）

    2025/06/25 17:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕可口可樂近期推出一系列結合台灣特色幽默的「諧音梗包裝」，憑藉搞笑又貼近在地語感的創意，在社群引發熱烈討論。其中一句「感Andy心」（感恩的心）更因意外聯想到百萬YouTuber「眾量級CROWD」頻道成員Andy老師與前女友家寧的情感風波，再度成為話題焦點。

    一名網友昨（24）日下午在臉書社團「爆廢公社公開版」 這款印有「感Andy心」字樣的可口可樂，直呼「這諧音梗我覺得算是地獄梗吧」，吸引近萬人按讚、留言數百則。

    不少網友立刻發揮台灣人的諧音天賦，紛紛留言表示，「感謝有寧？」、「趕ANDY心」、「敢share有寧」、「這包裝小心被家寧偷偷」、「感謝有零」。其他人也幽默回應，「英文好和英文不好的都沉默了」、「哈哈，臺灣人已經擺脫不了諧音梗了」、「所以我說，那帳本呢」、「我想要Monica陳」。

    除了「感Andy心」，這波包裝系列還包含「你會Darren來嗎」（你會帶人來嗎）、「下次一定Julia」（下次一定揪你啦）、「Edward就說出來」（愛我就說出來）等創意十足的標語，展現滿滿台式幽默。

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