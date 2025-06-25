為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉縣農會辦事處偏鄉農民「好厝邊」 設阿里山公路旁背後有故事

    番路鄉隙頂是茶葉主產區之一，農會在隙頂設置辦事處，服務在地農民。（記者王善嬿攝）

    番路鄉隙頂是茶葉主產區之一，農會在隙頂設置辦事處，服務在地農民。（記者王善嬿攝）

    2025/06/25 13:26

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉公田村隙頂地區位於海拔約1200公尺山區，為高山茶主要產區之一，番路鄉農會為服務在地農民，數十年前設立隙頂辦事處，除了提供金融保險、農產推廣、販售生活用品等服務，近年還提供場地作為醫療服務站，是在地居民「好厝邊」，相較偏鄉農會分部多遭遇裁撤命運，隙頂辦事處業績逆勢成長，而設立分部之初，還有在地農民禮讓目前阿里山公路旁便利位置的溫暖故事。

    番路鄉農會總幹事趙幸芳說，農會會務部主任蘇博洲的家族，很早就到隙頂地區務農，後來種植茶葉，當時蘇博洲的阿公承租國有財產署位於阿里山公路旁一塊地，得知農會要設辦事處服務農民，就禮讓給農會承租至今，農會飲水思源，日前頒發匾額向蘇家致謝。

    蘇博洲說，早年山區生活困苦，阿里山公路未開通前都徒步下山，道路均是泥土、未鋪設柏油，在地居民靠種植金針、轎篙筍維生，且山上沒有金融機構，肥料也無處購買，交通又不方便，直到阿里山公路開通，農會要設立隙頂辦事處，家中有承租這塊地，阿公就禮讓給農會使用。

    趙幸芳表示，番路鄉多丘陵地、人口少，卻是柿子、茶葉主要產區之一，農會近年開發柿子、茶葉加工農產品19種，並透過團購群組，與飯店、各農會賣場合作鋪設行銷通路，經濟業務量以往僅占10%，近2年已達12%，加上金融、保險業務量增加，業績逐年成長，員工薪點以往全嘉義縣倒數5名，今年已進入前3名。

    趙幸芳說，其中隙頂辦事處提供存提款、匯款、零錢兌換等金融服務，並販售生活用品與肥料、農資材料等產品，近年還推出小袋茶葉包裝代工服務，每週四提供定點醫療服務，由嘉義縣衛生所派遣醫師及護理人員進駐，進行簡易診療與健康諮詢，多功能服務減輕在地居民舟車勞頓負擔；日前並提升自動櫃員機（ATM）同時有存、提款及補摺功能，打造讓居民、遊客生活及觀光都很便利的場所。

    番路鄉農會隙頂辦事處販售自家加工農產品，還提供金融、醫療等服務。（記者王善嬿攝）

    番路鄉農會隙頂辦事處販售自家加工農產品，還提供金融、醫療等服務。（記者王善嬿攝）

    隙頂辦事處提供農民包裝小袋茶服務。（記者王善嬿攝）

    隙頂辦事處提供農民包裝小袋茶服務。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播