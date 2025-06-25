嘉縣農會辦事處偏鄉農民「好厝邊」 設阿里山公路旁背後有故事

番路鄉隙頂是茶葉主產區之一，農會在隙頂設置辦事處，服務在地農民。（記者王善嬿攝）

2025/06/25 13:26

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣番路鄉公田村隙頂地區位於海拔約1200公尺山區，為高山茶主要產區之一，番路鄉農會為服務在地農民，數十年前設立隙頂辦事處，除了提供金融保險、農產推廣、販售生活用品等服務，近年還提供場地作為醫療服務站，是在地居民「好厝邊」，相較偏鄉農會分部多遭遇裁撤命運，隙頂辦事處業績逆勢成長，而設立分部之初，還有在地農民禮讓目前阿里山公路旁便利位置的溫暖故事。

番路鄉農會總幹事趙幸芳說，農會會務部主任蘇博洲的家族，很早就到隙頂地區務農，後來種植茶葉，當時蘇博洲的阿公承租國有財產署位於阿里山公路旁一塊地，得知農會要設辦事處服務農民，就禮讓給農會承租至今，農會飲水思源，日前頒發匾額向蘇家致謝。

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蘇博洲說，早年山區生活困苦，阿里山公路未開通前都徒步下山，道路均是泥土、未鋪設柏油，在地居民靠種植金針、轎篙筍維生，且山上沒有金融機構，肥料也無處購買，交通又不方便，直到阿里山公路開通，農會要設立隙頂辦事處，家中有承租這塊地，阿公就禮讓給農會使用。

趙幸芳表示，番路鄉多丘陵地、人口少，卻是柿子、茶葉主要產區之一，農會近年開發柿子、茶葉加工農產品19種，並透過團購群組，與飯店、各農會賣場合作鋪設行銷通路，經濟業務量以往僅占10%，近2年已達12%，加上金融、保險業務量增加，業績逐年成長，員工薪點以往全嘉義縣倒數5名，今年已進入前3名。

趙幸芳說，其中隙頂辦事處提供存提款、匯款、零錢兌換等金融服務，並販售生活用品與肥料、農資材料等產品，近年還推出小袋茶葉包裝代工服務，每週四提供定點醫療服務，由嘉義縣衛生所派遣醫師及護理人員進駐，進行簡易診療與健康諮詢，多功能服務減輕在地居民舟車勞頓負擔；日前並提升自動櫃員機（ATM）同時有存、提款及補摺功能，打造讓居民、遊客生活及觀光都很便利的場所。

番路鄉農會隙頂辦事處販售自家加工農產品，還提供金融、醫療等服務。（記者王善嬿攝）

隙頂辦事處提供農民包裝小袋茶服務。（記者王善嬿攝）

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