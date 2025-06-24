第三航廈北登機廊廳9月能否啟用？ 桃機公司：依交通部指示

第三航廈北登機廊廳啟用日期一再延後。（圖由桃機公司提供）

2025/06/24 17:09

〔記者吳亮儀／台北報導〕桃園機場公司今天（24日）說明，預估今年暑假的旅客人數會超越2019年疫情前的巔峰，今年旅客總人數也有望突破歷史紀錄；不過第三航廈北登機廊廳啟用時間一延再延，國發會下軍令要求「9月啟用」，桃機公司已不敢表明啟用時間，僅稱「依交通部指示」。

桃機公司副總經理李俊德今天說明，今年1月到5月運量達1975萬2647人次，日均量約13萬人次，今年更有望超越2019年的旅客運量。不過面對越來越多旅客，第三航廈北廊廳是否會依先前公布的時程準時在9月啟用？他表示，這要依照交通部指示。

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第三航廈和北登機廊廳工程已多年，國發會在今年5月針對均衡台灣重大建設的列管案件宣布重要階段性成果，桃機第3航廈分階段啟用，預計9月15日前啟動北登機廊廳，要求機場公司在中秋節、國慶日前就可營運，可增加8個登機門，民眾過去到較遠的登機門需要搭接駁車，未來可以透過北登機廊廳抵達，緩解機場內交通。

機場公司對北登機廊廳的啟用日從一開始的今年中旬、9月，最近更擴大範圍到「今年下半年啟用」。對於是否按國發會要求在9月啟用北登機廊廳？李俊德僅表示，會依照交通部指示處理。

桃機公司補充說明，第三航廈北登機廊廳已完成主要結構工程及固定空橋安裝，現正進行水、電、機電等設備安裝及室內裝潢工程與家具進場，估計9月可完成。

機場公司考量北登機廊廳為全新的設施，橫跨空橋登機門、航機導引、行李運送、資通訊系統及消防設備等多項系統介面運作，需與航空公司、地勤業者、設備維護商乃至安檢、檢疫、證照查驗及海關等公務單位更密切整合，確保北登啟用後能提供旅客穩定便利的服務，發揮登機門調度與提升機場運作效率的目標，故爭取有充裕的時間做更嚴謹的系統驗證作業。

其次，在作業面上，北登機廊廳採共用候機室設計，與現行第一、二航廈的內候機室不同，相關人員在登機作業、入境或轉機動線安排，以及航空保安措施等必須完成充足的教育訓練。機場公司自4月起陸續進行D11至D18空橋的航機拖機測試，安排各不同機型的航機停靠，讓各家航空公司與地勤業者熟悉地勤作業與動線。

此外，啟用後的北登機廊廳是從二航廈D10候機室繼續延伸，串聯2座航廈的破牆連接工程必須兼顧24小時營運機場的航班停靠、旅客入出境的需求為優先，猶如穿著衣服改衣服也增加工程所需時間。

機場公司在未來的幾個月內將加速進行系統整合測試、消防安檢、營運前系統整合測試及工作人員演練，在部長指示的年底前全數啟用8個登機門目標下，盡速啟用投入營運。

桃園機場第三航廈北登機廊廳（玻璃帷幕建築）啟用時間一再被延後。（記者吳亮儀攝）

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