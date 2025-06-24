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    首頁　>　生活

    華航班機檢修 沖繩返台延誤7小時惹怨

    華航6月23日CI123航班沖繩飛往台北航班，原航機遇機械維修因素無法執飛，華航另派航機載客，航班延誤7小時起飛。華航示意圖，圖中航機與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    華航6月23日CI123航班沖繩飛往台北航班，原航機遇機械維修因素無法執飛，華航另派航機載客，航班延誤7小時起飛。華航示意圖，圖中航機與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

    2025/06/24 12:14

    〔記者蔡昀容／台北報導〕華航6月23日CI123航班沖繩飛往台北航班，原航機遇機械維修因素無法執飛，華航另派航機載客，航班延誤7小時起飛。旅客抱怨華航未主動告知延誤、主動供餐點，讓旅客盲目等候。華航回應，等候期間提供機上輕食、飲品及毛毯予旅客，造成不便深表歉意，敬祈見諒。

    該航班旅客在社群平台發文表示，延誤的第一個小時，沒有餐點，只有茶跟飲料，完全沒顧慮到老年人、小孩、身體不適的人，快凌晨12點才提供原本的飛機餐。

    旅客抱怨，華航只告知飛機在檢修，後續就一直盲目等待；過程中，無論是告知延誤、需要毯子、需要餐點，都是旅客提出華航才動作；只是要從沖繩回到桃園機場，卻延誤這麼久，「真的很扯！」

    華航表示，6月23日CI123航班由於機務因素，航機依標準程序進行檢測；華航並自台北派航機飛往沖繩將旅客載運回台，因此航班改時出發，等候期間提供機上輕食、飲品及毛毯予旅客，造成不便深表歉意，敬祈見諒。

    另外，事後另傳出有人休克送醫的傳聞。據了解，該名旅客疑因空調調整而感到不適，經人員詢問有無送醫需求，旅客表示不必，該名旅客最後也跟著班機順利返台。

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