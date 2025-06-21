彰化縣「舊衣回收換好康」收不收童衣？環保局回答了

去年舊衣回收換好康，受到熱烈歡迎。（彰化縣環保局提供）

2025/06/21 21:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今年再度辦理的「舊衣回收換好康」活動，雖然門檻提高到20件，但仍不減民眾斷捨離的動力，許多人好奇問「那童衣也算嗎？」環保局強調，只要是指定的上衣、裙子、褲子、洋裝、外套或是背心，無論年齡男女都通通算！

清洗無髒污才算

環保局表示，今年特別把規定寫清楚，因為要求清洗整理無髒污才算，希望民眾能夠配合，今年也特地把西裝寫上去，就怕民眾以為外套是外套，忘記西裝也算是外套的一種。

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至於有民眾特別問到，那小朋友的衣服算不算，環保局強調，這是為了養成民眾乾淨舊衣回收的習慣，只要是寫到的指定的衣款，無論男女老少，通通都會算。

去年回收舊衣13.5萬件

環保局強調，舊衣回收換好康活動去年成效良好，總計回收13.5萬多件、重約37公噸的舊衣，這代表大多數民眾都知道乾淨舊衣可以回收，為了讓資源回收的觀念不只是回收，還能進階到「再利用」，也就是讓舊衣可以活出新生命，因此，今年也在北斗舉辦首場的舊衣改造活動，未來將會再尋找適合的場地來開辦，讓不穿的舊衣除了回收與捐贈，還能夠有「再利用」的可能。

環保局強調，今年因為只舉辦8場，將6月27日在彰化市家樂福地下一樓美食街率新開跑，接著是6月28日在員林大潤發室外停車場，時間都是下午4點到7點。每20件合格回收的舊衣，可兌換1顆肥皂，每人最多領2顆，每場兌換人數為210人，活動前開始前10分鐘，發放號碼牌。

去年舊衣回收換好康，受到熱烈歡迎。（彰化縣環保局提供）

今年舊衣回收換好康活動又來了。（彰化縣環保局提供）

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