宜蘭轉運站封閉3區域優化 6/23開工預計8月底完成

宜蘭轉運站林森路接送區將封閉2個多月進行優化。（記者王峻祺攝）

2025/06/21 13:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭轉運站遭民眾反映動線不良等問題，縣政府23日起將啟動優化工程，封閉3個區域進行施工，預計8月底完成，期間將設置周邊臨時替代方案，提供民眾接送、停車及計程車上下車等配套服務，降低通勤族影響。

宜蘭搭乘國道客運通勤族，每年約有9百至1千萬人次，光宜蘭轉運站年服務旅客就超過300萬人次，2023年10月啟用迄今，因接送區出入口太窄、交通混亂等問題遭詬病，縣府在蒐集各方意見後，辦理優化工程，重新規劃林森路接送區、平面機車停車場與計程車乘車處的空間配置。

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縣府交通處表示，為期2個多月施工，將進行包含新增號誌、地坪調整、動線重整與人行環境改善等工程，藉由整體交通動線的優化，提供民眾更友善、安全的候車與接送空間，為降低通勤族影響，已同步在周邊規劃相關替代措施。

縣交通處指出，針對機車族部分，原平面停車場施工將封閉，已設立指示牌，引導至轉運站地下機車停車場，或停至使用率約6成的轉運站北側停車場，經評估車位足夠，應該可滿足騎士停車需求。

縣交通處表示，計程車接駁部分，已和司機溝通說明，23日起會改到民權路接送，作為臨時計程車上下車地點；民眾最在意的接送需求，因林森路接送區封閉，因此會在校舍路、陽明路同步增加3個接送區，總計規劃8個接駁車位。

縣府表示，施工期間將全面封閉相關區域，並會派遣交通引導人員，同時設置清楚標示，提醒遵循指引，也請用路人及接駁民眾，預留交通時間，配合改道措施，避免壅塞或耽誤行程。

宜蘭轉運站封閉機車停車場等3區域進行優化， 23日開工預計8月底完成。（記者王峻祺攝）

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