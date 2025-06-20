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    他開箱超古早窗型冷氣！網友：真「變貧」冷氣

    網友PO出古早味的窗型冷氣。（擷取自FB）

    網友PO出古早味的窗型冷氣。（擷取自FB）

    2025/06/20 23:59

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日，冷氣開下去是救命仙丹，不過用這台真的涼嗎？有網友在臉書《爆料公社》發文，挑戰使用一台超有年代感的窗型冷氣，畫面一出瞬間引起討論，笑稱「這是變『貧』冷氣吧？」

    原PO貼出的照片可以看到，這台窗型冷氣外觀老舊，卡在牆上的木框中，彷彿時空停留在民國80年代，不少網友認證這款就是「房東最愛、房客噩夢」的傳說級家電。原PO笑稱這是「阿祖級變貧冷氣」，並大膽提問，「每天吹三小時，一個月電費會是多少？」

    貼文曝光後，留言區各路苦主狂刷過往血淚，「這種冷氣超省電，因為你根本不敢開」、「變貧冷氣讓我每兩個月電費16000」、「這台開了全村跳電」、「會冷，但荷包先冷到發抖」。也有熱心網友試算：「每天3小時，可能400元起跳，但修機和看醫生費用另計」因為「開下去先被吵到失眠，再來才是被熱到懷疑人生。」

    這場冷氣實測雖然看似趣味十足，卻也戳中不少租屋族的痛點。有網友分享相關經歷，「我以前租屋用到民國81年的，房東還說不可能那麼久，我拍標籤給她看她才信」提醒：「冷氣不只是電費問題，還有安全與健康」。有人更直言，「開這台不如去樓下吹便利商店冷氣，還比較涼」或笑稱，「比日本壓縮機還稀少」。

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