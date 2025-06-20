曾被說高雄醜門面！半屏山地景公園 將成生態廊道據點

高市府評估透過空中生態廊道串接半屏山（圖上方山丘）、地景公園（圖中綠地）與蓮池潭（圖左）。（資料照，都發局提供）

2025/06/20 00:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕位在高雄半屏山南側、靠近台鐵新左營站外的半屏山地景公園，多年前被點名是很醜的門面；高雄市政府評估在此規畫空中生態廊道、串聯半屏山與蓮池潭，地景公園可望成為廊道關鍵據點。

高市府曾在2023年委託民間進行半屏山生態廊帶規劃，邀集高市綠色協會、高市野鳥學會、地球公民基金會、高雄市舊城文化協會、台灣濕地保護聯盟及專家學者參與討論。

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研究指出壽山、龜山（蓮池潭南側）、半屏山、岡山、一直到田寮月世界，都屬於高雄珊瑚礁岩地質生態系統，而位於繁華市區的半屏山更是連接生態廊帶的重要角色，可惜半屏山南側與龜山被道路明顯阻隔。

市府為此啟動半屏山南側生態廊帶系統縫合規劃，擬結合左營高鐵科技之心計畫，串聯半屏山南側與左營高鐵車站、洲仔濕地、蓮池潭風景區的人行步道與動物生態廊道，修復翠華路拓寬、明潭路興闢後造成的空間裂縫。

市議員李雅慧關注此案，建議可設計空中生態步道，從半屏山南側延伸明潭路對面的地景公園，再穿越翠華路到蓮池潭畔，進一步銜接龜山。

工務局認為該方向可行，尤其地景公園的地質、高度等條件，剛好可成為空中步道串接基礎，甚至可接上高鐵科技之心的空中大綠台立體連通系統。

工務局表示，空中步道原則上以串接生態為主軸，也會考慮步行與單車通道，目前已發包民間單位做可行性評估，後續會根據評估結果、邀相關單位討論，並爭取經費展開實質規畫，打造高雄綠色S廊帶。

台鐵新左營站外的地景公園曾被點名是很醜的門面，高市府曾改善，近期評估以此為據點、串接半屏山與蓮池潭。（記者王榮祥攝）

從半屏山上可遙望蓮池潭與龜山，半屏山與龜山同屬珊瑚礁岩地質生態系統。（記者王榮祥攝）

高市府委託民間單位評估在半屏山（左）與蓮池潭間、規劃生態廊道可行性，圖中右側小土丘為地景公園。（記者王榮祥攝）

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