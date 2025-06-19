農糧署訂每月15日為食物日 日期選擇原來是諧音

家樂福等賣場陸續於6月起的每月15日舉行食物日活動，推廣在地蔬果。（農糧署提供）

2025/06/19 13:17

〔記者楊媛婷／台北報導〕為鼓勵國人採買蔬果選擇國產農產品，農糧署推出每月15日為「食物日」活動，各合作賣場推優惠組合與抽獎外，還結合食農教育，讓民眾省荷包外，還能吃當季、了解在地食材。

自今年6月起，農糧署陸續在家樂福、主婦聯盟、各農民直銷站舉行食物日活動，農糧署表示，食物日訂為每月15日，是因為「15」的諧音就是「食物」，在食物日提倡「三要一不要」的飲食行動，包含「在地食材當季吃、揪人共食快樂吃、原型食物真好吃」、以及「不要浪費食物適量吃」。

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農糧署指出，今年第一場食物日活動由家樂福於15日舉行，以親子家庭為參加對象，從認識賣場國產農產品，選購有標章國產農產品製作午餐，到組隊於賣場推動民眾採購國產當季蔬菜，不僅讓民眾對國產食材有更深刻的印象，也從採用當季蔬果做料理的體驗中，體會到共食與食當季的快樂。

農糧署表示，主婦聯盟從6月16日起推動為期1週的「食物週」，鼓勵消費者在賣場採購國產農產品，並透過抽獎、促銷組合等搭配，於全台所有站點推廣國產食材及食物日「食在地，享當令」的理念；即日起到11月花蓮農民直銷站自強站、新竹縣農民直銷站及彰化縣書院和美農遊館等全台45家農民直銷據點也將陸續舉辦食物日體驗活動。

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