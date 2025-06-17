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    「省近15分鐘車程」雲2線全段通車 麥寮六輕隔離水道橋梁開放

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

    2025/06/17 14:48

    〔記者李文德／雲林報導〕為解決台塑六輕廠區現有聯絡道壅塞，雲林縣府進行雲2線拓寬工程去年7月竣工，其中台塑出資逾12億的「跨越隔離水道橋梁」經約3年工程，昨（16）日正式通車，宣告全長近3公里的雲2線全段通行。今為通車後第一天，台塑員工表示，能省至少10至15分鐘。

    麥寮鄉六輕工業區設廠後，帶動龐大工作機會，也增加周遭交通流量。據縣府交通工務局統計，光是每日進入廠區的車流量就達上萬輛。每逢上下班時間，多數大小型車輛都會選擇從工業區正門口的工業路，造成交通壅塞。因此雲林縣府與台塑公司合作，進行雲2線拓寬工程及跨越隔離水道橋梁新建。

    交工局長汪令堯表示，雲2線工程全長約2.46公里，投入5.34億元經費分兩期工程進行，主要將原本僅有8至9公尺寬的道路，拓寬至25公尺，劃設雙向4線快車道、兩線機慢車車道，第一期工程2020年完工、第二期則於去年7月完工。

    汪令堯指出，為健全交通路網，由工業局協調台塑企業辦理跨隔離水道新建工程，由企業出資逾12億元打造長584.9公尺、寬度20公尺的雙向四車道橋梁，從2022年4月動工，昨天正式通車，宣告雲2線全段正式通行。

    今天為正式通行後第一天，交工局指出，已有效紓解大約4成的在工業路進出的車流。台塑員工表示，以往從蚊港橋經過雲三線後就得接工業路，但常因通勤尖峰時刻而導致塞車，如今從蚊港橋就能接雲2線後，可通行至六輕工業區的南門入口，至少可少10至15分鐘車程。

    當地民眾憂心地說，跨越隔離水道橋梁接雲2線，有將近快1公里沒有紅綠燈，恐造成交通安全疑慮，建議應該在沿線的2重要路口增設號誌燈。

    汪令堯表示，針對地方要求新增交通號誌的問題，於近期內施作完成，至於後者，台塑集團有明文規定大型運重車輛需走工業路，將隨時會察看雲2線使用情況，視情況滾動式調整，確保用路人和居民安全。

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

    連接麥寮六輕工業區的跨越隔離水道橋梁通車，正式宣告全長近3公里的雲2線全段通行。（記者李文德攝）

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