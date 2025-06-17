高雄捷運延伸屏東 決定「一車到底」不換車

高雄捷運將延伸到林邊火車站，讓交通更方便。（記者葉永騫攝）

2025/06/17 12:48

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄捷運延伸到屏東，屏南的新園、林邊線在經過研議後，屏東縣長周春米決定與高雄同步，採取「一車到底」、重運量列車，在屏東段採高架化，希望在財政可以負擔下完成，財務規劃已送交審查。

高雄捷運延伸到屏東計畫，由於考量到地方財政負擔問題，屏東縣政府原本計畫屏東段採取高架、輕運量來節省財政負擔，但如此就無法與高雄現行重運量「一車到底」，必須在林園站換車，對民眾搭車相當不便；屏東縣議員洪明江今天在縣議會質詢，希望縣長同意與高雄市合作，朝一車到底方向進行。

請繼續往下閱讀...

周春米表示，高雄捷運紅線在高雄市境內的最後一站採高架，所以進入屏東縣後也是高架，成本與地下化差異很大，有很大的空間可採重運量列車，目前財務效益評估已送交、還沒有通過，地方財政負擔是有一些問題，但希望能夠兼顧地方利益帶動地方發展的建設，正在努力中。

縣府說明，高雄捷運紅線延伸屏東新園、連接東港大鵬灣再和林邊火車站連接，能帶動大鵬灣的觀光，帶來人潮，而且與林邊火車站連接後，捷運與台鐵連接，也能帶動人潮，使得屏東有重運量的需求，縣長在考量未來的發展後決定與高雄同步一車到底方向努力。

至於高雄捷運橘線的大寮屏東線或大寮萬丹潮州線，在屏東科學園區設立後，交通有一定的需求，因此正在辦理修正進行可行性研究。

高雄捷運延伸到屏東縣，將可望帶動大鵬灣的發展。（記者葉永騫攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法