破雨傘別丟！台中市清潔隊妙手回春 變身購物袋、手杖

清潔隊員拆除雨傘骨架、傘面，製成購物袋及飲料杯帶。（台中市環保局提供）

2025/06/13 16:51

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環保局北區清潔隊發揮創意巧思，將回收廢棄雨傘的傘面製作成環保購物袋，摺疊後攜帶使用方便，此外廢棄雨傘拆除傘架後，變成雨傘支柱也可以作為手杖使用，將原本丟棄的雨傘充分利用，妙手製成實用小物，增添生活新樂趣。

北區清潔隊隊長張明哲說，北區清潔隊每月回收大、小支廢棄雨傘約20支，回收雨傘載回隊部，要先去除傘面當成廢棄物丟棄，傘架則回收處理，不過，傘面色彩豐富及具有防水性，丟棄十分可惜，所以請同仁拆除骨架保留完整傘面，傘面清洗乾淨及晾幹，再進行後續裁剪及縫製。

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負責設計與手工車製的隊員陳素女說，製作購物袋時先將傘面攤平，依據設計尺寸裁剪布料，利用多餘布料縫製提手固定在袋口兩側，在袋口處縫上魔鬼氈避免內容物掉出，再經由特殊摺疊收納手法，製作購物袋內部小收納袋，變成獨一無二之環保購物袋，而且剩餘傘面也不要浪費，參考超商套杯裁剪，車縫邊緣再加上提袋縫合於兩側，就變成特製之飲料杯套。

另外，廢棄長柄雨傘也有特殊用途，特別選用底部有止滑墊的雨傘，先拆除內部雨傘骨架，製成單獨雨傘支柱也可以作為手杖或登山杖使用，將原本要丟棄的雨傘充分利用，妙手華麗變身環保購物袋、飲料杯套及手杖用途。

經由廢棄雨傘回收再製的購物袋及手杖受到喜愛，環保局日前在北區莒光社區辦活動要以電池兌換，不到1小時就被兌換完畢；環保局長陳宏益表示，清潔隊勤務除垃圾收運、資源回收、街道清掃及水溝清理等，也是推動環境教育的重要角色，垃圾減量最好方式就是作好資源回收，發揮創意及巧思，妙手變化為實用物品，賦予回收物新風貌、新生命，共同響應「減量化」、「再使用」及「再循環」，也希望市民一起實踐。

清潔隊員拆除雨傘骨架、傘面，製成購物袋及飲料杯帶。（台中市環保局提供）

清潔隊員拆除雨傘骨架、傘面，製成購物袋及飲料杯帶。（台中市環保局提供）

清潔隊員以縫紉機車縫雨傘傘面製成購物袋及飲料杯帶。（台中市環保局提供）

清潔隊員將長柄雨傘去除傘面、傘柄製成手杖。（台中市環保局提供）

清潔隊員將長柄雨傘去除傘面、傘柄製成手杖。（台中市環保局提供）

清潔隊員將雨傘傘柄製成手杖。（台中市環保局提供）

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